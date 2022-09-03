快訊／飛行員直播開飛機「撞沃爾瑪」網友緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

記者林彥臣／綜合報導

美國密西西比州圖珀洛（ Tupelo）當地時間3日上午，一名29歲男子偷走一架小飛機，並且嗆聲要撞沃爾瑪賣場，確認總共盤旋4個小時之後，迫降在里普利（Ripley）以西的一處空地上，該名男子生還，已遭到當地警方逮捕。

▲網傳要撞沃爾瑪賣場，呼號N342ER的小飛機，迫降在一處空地受損。（圖／翻攝自twitter@／heartthrob_jk）

偷走飛機的是一名叫做帕特森（Cory Patterson）的29歲男子，他在臉書上發文表示，「抱歉大家。 其實從來沒有想要傷害任何人。 我愛我的父母和妹妹,這不是你的錯。 再見」。



當地警方證實，在清晨5點左右接到來自飛機駕駛的威脅電話，揚言要開飛機撞沃爾瑪商場，雖後就立刻疏散附近的居民，由於他所駕駛的飛機的機型為Beech C90A「空中之王」機動性非常高，所以警方也同步警告危險區域不僅限於圖珀洛。

▲全球有10萬網友緊盯這架飛機的航跡。（圖／翻攝自flightradar24）



消息在網路上曝光後，世界各地有10萬名網友，同時也透過航跡直播，關注這架飛機的動態。

帕特森所駕駛的Beech C90A「空中之王」當時以 1,000 英尺(304公尺)左右的高度飛行，不知道起飛燃料有多少，但飛機的最大航程為830浬（約1537公里）。