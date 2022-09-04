嫌1歲兒家裡太吵！19歲狠父「故意關車內」熱死他　送急診被警逮

▲1歲幼童被蓄意滯留車內活活熱死。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

夏季高溫且炎熱，若失誤將幼童關在密閉的汽車內，恐怕會導致孩子如同鐵板上的烤肉般悶熱致死！美國俄亥俄州一名年僅19歲的父親，他將1歲的兒子送進急診室，最後幼童仍不幸身亡；不過警方在調查時，意外發現該名父親前後說法不一致，這才發現該名父親的恐怖行徑。

根據美媒《CNN》，美國新費城警察局長古德溫（Michael Goodwin）日前在臉書上描述一起駭人聽聞的「殺子案」，一名年僅1歲的幼童被他19歲的父親帕洛特（Landon Parrot）帶進急診室，該名幼童待在炎熱的車內長達5小時，最後不幸熱死。

古德溫透露，在最初的調查中，警探們發現幼童父親的說辭前後不一致，當調查人員不斷訊問，帕洛特這才坦承案情。

古德溫描述調查時所得知的真相，「孩子被關進無人看管的車內長達5個小時後死亡，當時外面氣溫為華氏87度（約攝氏30.5度），在訊問過程中我們才得知，這根本不是父親不小心忘記孩子的問題，而是該名父親『故意』犯下的行徑，因為這樣（把孩子關在車內）孩子就不會在家中造成干擾。」

▲美國19歲父親帕洛特蓄意將兒子關在車內熱死。（圖／翻攝自塔斯卡羅瓦斯縣治安官網）

警方在臉書發文表示，帕洛特面臨謀殺、2項危害兒童與過失殺人罪嫌的指控，目前他被關押在塔斯卡羅瓦斯縣（Tuscarawas County）的監獄，保釋金為25萬美元。

報導指出，近年來被滯留在高溫炎熱的汽車內導致死亡的兒童人數有成長的趨勢。氣象學家努爾（Jan Null）表示，自從1998年以來至今，至少有929名兒童因待在車內中暑身亡，其中高達53%是因為家長把孩子忘在車內；而2018至2019年，每年約有53名兒童待在炎熱的車內熱死，創下了紀錄。

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