29歲飛行員嗆開飛機「撞沃爾瑪賣場」　盤旋1小時網友緊盯航跡

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N — BNO News (@BNONews) September 3, 2022

記者林彥臣／綜合報導

美國密西西比州圖珀洛（ Tupelo）當地時間3日上午，一名29歲男子偷走一架小飛機，並且嗆聲要撞沃爾瑪賣場，當地警方已經疏散附近的居民，目前這架飛機已經在小鎮的上空原地盤旋至少1個小時，同時世界各地有10萬名網友，正在緊盯航機網站的航跡直播，關注這架飛機的動態。

▲美國男子帕特森（Cory Patterson）嗆聲要開飛機撞沃爾瑪賣場，並持續在附近盤旋，10萬網友緊盯航跡。（圖／翻攝自flightradar24）



偷走飛機的男子名叫帕特森（Cory Patterson）他在臉書上發文表示，「抱歉大家。 其實從來沒有想要傷害任何人。 我愛我的父母和妹妹,這不是你的錯。 再見」。

根據美國媒體報導，當事飛機的機型為Beech C90A ，持續在空中飛行中，高度約為 1,000 英尺(304公尺)，目前不知道起飛燃料有多少，但飛機的最大航程為830浬（約1537公里）。

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