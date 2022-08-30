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雲林監獄中秋畫柚賽才藝　「話」傳千里解親思

▲雲林監獄於9月6、7日分別辦理受刑人創意彩繪文旦比賽及辦理電話懇親懇親活動，讓受刑人在中秋佳節與家人線上團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監獄於9月6、7日分別辦理受刑人創意彩繪文旦比賽及辦理電話懇親懇親活動，讓受刑人在中秋佳節與家人線上團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠疫情尚處於社區感染階段，矯正機關配合中央防疫政策避免群聚，暫緩收容人面對面懇親活動。雲林監獄為紓解受刑人思念親人的心情，於9月6、7日分別辦理受刑人創意彩繪文旦比賽，並辦理電話懇親懇親活動，讓受刑人在中秋佳節與家人線上團圓。

雲林監獄說明，今年在中秋節前夕舉辦「文旦創意彩繪」比賽，受刑人從申請材料、構思到製作過程，必須掌控柚子雕刻後的氧化速度可否維持至比賽當日，各工場受刑人莫不絞盡腦汁力求計算精準才能如期交出精美的作品。

▲雲林監獄於9月6、7日分別辦理受刑人創意彩繪文旦比賽及辦理電話懇親懇親活動，讓受刑人在中秋佳節與家人線上團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監獄受刑人創意彩繪文旦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參賽者受刑人小華表示，工場內有三人參加該項比賽，其中一人太早製作，導致已經完成的雕刻作品「招財進寶」柚皮發黑、塌陷。於是臨機應變改變造型，裹上紙漿搖身變成招財貓，仍不失為一件可愛的創意作品。

小華說，比賽當日的文旦創意作品各個精雕細琢惟妙惟肖，有國畫彩繪栩栩如生的魚躍龍門、八駿馬圖，有紙藝創作老虎、蓮花、桃太郎、卡通人物等造型，雲林監獄的受刑人參賽者全都使出渾身解術，才藝創作的文旦作品著實令人賞心悅目。

▲雲林監獄於9月6、7日分別辦理受刑人創意彩繪文旦比賽及辦理電話懇親懇親活動，讓受刑人在中秋佳節與家人線上團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監獄受刑人創意彩繪文旦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林監獄指出，另在電話懇親活動當日，為落實防疫政策，會場採取隔板及梅花座，收容人全程佩戴口罩並保持適當的社交距離，通話後每個受刑人須以酒精棉球擦拭電話機及話筒，儘管疫情阻隔了與親人面懇相聚，受刑人更珍惜在象徵團圓的節日，把握與家人互動的機會。

雲林監獄監典獄長杞炎烈表示，在中秋佳節讓受刑人發揮巧思展現創意，增強良善正向學習動機，並希望藉由電話懇親活動傳達對家人心意，增進收容人與家庭、社會連結，達到日後收容人能復歸正常家庭生活的目標。期望藉著家庭支持力量，讓受刑人改過遷善離毒重生，並感謝中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司雲林營運處，提供30部電話機，辦理受刑人母親節電話懇親活動。

▲雲林監獄於9月6、7日分別辦理受刑人創意彩繪文旦比賽及辦理電話懇親懇親活動，讓受刑人在中秋佳節與家人線上團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監獄受刑人創意彩繪文旦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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