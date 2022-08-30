好厝邊！遛狗撞見鄰居家竄火光　急呼叫左鄰右舍救出受困2人

▲雲林西螺鎮河南里發生民宅火警，起火點位於民宅一樓後方廚房。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮河南里今（30）日凌晨2時許一處連棟民宅第2戶突竄火光，濃煙滿佈周邊社區，剛好有附近鄰居正在遛狗，發現後立即上前敲門呼叫屋主逃生，屋內2名大人一度受困，在眾人協助下使用鋁梯讓2名受困屋主從2樓順利逃生，雲林縣消防局到場迅速在15分鐘內控制火勢及撲滅，詳細起火原因尚待調查。

▲雲林西螺鎮河南里發生民宅火警，大火竄出鄰屋屋檐下，鄰居也緊急疏散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局凌晨2時36分獲報西螺鎮河南里發生火警，屋內有2人受困待救，派遣西螺、二崙、莿桐消防分隊及第二大隊出動消防車8輛、救護車1輛前往搶救，因該處位於「埔心」為河南里、詔安里、安定里統稱，很難定位地標，由熱心居民騎摩托車在大馬路引導消防車進入小路巷弄，警消人員迅速布水線，從前門、後門同時滅火，火勢在20分鐘內撲滅控制。

▲深夜警鈴大響將左鄰右舍驚醒，全都來協助救災、引導受災戶脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員李明哲居住該區附近，深夜聽到消防警鈴聲也急忙趕往關心，鄰居表示，火災發生時剛好有一名半夜遛狗尿尿的鄰居目擊濃煙，尋找失火的家戶，找了2戶才敲對門，呼叫屋主失火了快逃生。

李明哲轉述，失火的屋內2樓有2名大人，他們受困於火場無法下樓，不幸中大幸是路旁剛好有一輛車，車上有放伸縮鋁梯，眾人幫忙把2人從2樓陽台接下來順利逃生，第1戶的老太太也自行走出。李明哲說，火勢撲滅後濃煙仍非常大，不斷往2、3樓冒，消防人員持續在火場降溫，直到凌晨4點多才收隊。

▲雲林西螺鎮河南里發生民宅火警，一度傳出屋內2人受困，幸最後安全脫困，警消人員將火勢在20分鐘內撲滅控制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺消防分隊人員至晨4時許才收隊，消防弟兄脫下防火衣時，每一個都被汗水泡濕，十分辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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