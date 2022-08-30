文旦界的奧林匹克殿堂今登場　選出年度大斗六最佳的MR.柚

▲「111年大斗六地區文旦品質評鑑」今日於斗六廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六文旦皮薄、柚肉質細緻多汁、果香濃郁且甜度高，公所每年舉辦大斗六地區文旦品質評鑑比賽，在果農不斷精進栽種技術且用心培育，讓斗六文旦品質逐年穩定提升。「111年大斗六地區文旦品質評鑑」今（30）日於斗六廳隆重舉行，同時並宣布9月3、4日於膨鼠森林公園舉辦文旦節活動。

斗六文旦產季在「白露」前後採收，適逄中秋佳節，是應景送禮很好的水果。斗六長林聖爵表示，斗六種植面積約192.57公頃，總產量約3842.64公噸。斗六果農多集中在白露前1、2周採收，而今年的白露（9月7日）和中秋節（9月10日）相隔僅3天，銷售期較往年短，對果農而言是一大挑戰，公所辦理文旦節活動協助農民行銷文旦，期望斗六文旦能在中秋節前銷售一空。

斗六市公所說明，111年大斗六地區文旦品質評鑑共有69組優質果農參與，集聚一堂相互角逐。斗六文旦評鑑依據四大標準，分別由外觀、風味與肉質、種子數以及糖度來作評審，因應疫情，在風味與肉質品嚐部分，斗六市公所特別準備隔板區供評審委員進行評測，以公正嚴謹的專業角度為這場文旦界的奧林匹克比賽作出最客觀的評比。

今年評審團隊由嘉義大學呂明雄教授、李堂察教授，張柏滄副教授、江一蘆助理教授、嘉南區農改場張文肇副研究員、嘉義農試所陳祈南助理研究員共同評審，經過嚴密的抽籤、分組、外觀、測試甜度到最後試吃，評估口感、酸甜度、入口後風味與肉質、種子數等多面項目評比。

▲111年大斗六地區文旦品質評鑑共有69組優質果農參與，集聚一堂相互角逐。（圖／記者蔡佩旻攝）

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