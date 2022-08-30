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防堵非洲豬瘟　農委會秋節加強查緝豬肉產品入境

▲農委會主委陳吉仲主持非洲豬瘟中央災害應變中心會議。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲主持非洲豬瘟中央災害應變中心會議。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，隨著疫情趨緩，國門逐步開放，近來違規攜帶豬肉產品入境旅客增加。農委會主委陳吉仲今天指出，往年中秋節前夕，都是違規攜帶豬肉製品查緝案件的高峰期，加上邊境開放在即，將針對旅客的手提行李及托運行李進行100%的檢查，提醒民眾勿攜入境，以免挨罰。

非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）召開第24 會議，由陳吉仲主持。陳吉仲說，非洲豬瘟從2018年爆發以來，亞洲已有16個國家淪陷，只有台灣、日本仍屬非疫區，前兩年因新冠肺炎疫情升溫，國境管制，違規攜帶肉品案件數較少，但隨著邊境開放，違規件數已有升溫趨勢。

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據農委會防檢局統計，今年1月至8月23日違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的人數已有63人，比去年全年被裁罰人數43人，明顯增加，尤其是最近這兩個月國境鬆綁，7月至8月已較去年同期增加33人。

而在郵包攔查部分，農委會防檢局長杜文珍表示，從今年5月20日起，郵包攔獲99件，大多來自中國大陸、越南；泰國、香港等地，根據裁罰基準，第一次就罰20萬元，若主張非故意，防檢局會將其資料留下來，邊境都通用，若再被發現就一律開罰。

陳吉仲說，為有效防堵非洲豬瘟，將針對國際郵包、空運快遞進行加強攔查，旅客入境部分，不論是手提或托運行李，都會進行100％檢查。

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