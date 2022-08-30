民眾黨屏東四選將登記參選　爭取支持…為地方發聲人民服務

▲陳炫言登記參選屏東縣一選區議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨今年在屏東縣推出屏東縣議員第一選區參選人陳炫言、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、屏東市南區市民代表參選人蘇金秋、屏東市東區市民代表參選人黃秈囷、潮州鎮民代表林耀宗、內埔鄉民代表參選人潘家莉，希望為地方發聲，為人民服務。

29日縣議員參選人陳炫言在縣黨部副主委龔哲良及執行長張元戎及黨部團隊陪同下完成選舉登記，30日中央黨部副秘書長鄞楷謙特別南下與縣黨部主委林育先陪同三位屏東市民代表參選人完成選舉登記，潮州鎮代林耀宗與內埔鄉民代表參選人潘家莉預計31日完成選舉登記。

台灣民眾黨中央黨部鄞楷謙副秘書長表示，今年是台灣民眾黨第一次投入地方選舉，聚焦在社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律等五大議題上，推出全國共同政見，並推出清新優秀的人才，投入選舉，懇請鄉親支持，理性問政，擺脫藍綠惡鬥的政治氛圍，給民眾新的希望！

屏東縣議員參選人陳炫言隨即推出四心政見，一、就業順心：0-6歲嬰幼兒托育福利機制及免繳健保費，促使父母工作安心，增進留鄉意願。並活用社區活動中心及各國、高中活動中心開設專業技能學習課程，創造青年、婦女、新住民及二次就業者就業或額外薪資機會。與提升屏東農產品冷鏈倉儲技術，精進供應鏈銷售至全台各地，促進農業活絡及督促縣府輔導興建觀光型產業基地（工廠、農莊），以利推展觀光經濟事業，並積極爭取科技產業設廠屏東，創造就業機會。

二、就醫安心：

爭取屏東市大型醫院增設兒童急診專科醫生，普發各關懷據點自動體外心臟去顫器（AED），並廣授相關課程，以提高急救成功率，及改善屏東市就醫看診便民巡迴公車時間與地點，便於行動不便長輩搭行。並增設弱勢族群及長輩社區關懷據點，聘請專業教師教授健康管理、身心衛生等課程。與健全長照資源，簡化被照護者相關鑑定流程，延長鑑定年限，減輕家屬負擔。

三、就學放心：

強化政府各網站雙語簡介，並裝置屏東各旅遊景點雙語語音簡介掃描即播系統，營造語言學習環境，推動屏東成為國際城市，與全球接軌。並爭取經費聘請專業教師協助國中、小學童課後輔導，建置各校語言情境模擬系統教室，提升學童語言學習興趣。注重屏東在籍就讀軍校學子，畢業後返回屏東駐地服務，一次解決就學及返鄉就業問題。另外，積極改善虛擬遠距課程與實體授課教育分配時數，保健學生視力並增進師生互動關係。

四、絕對有心：

在服務處成立「馬上辦服務中心」，遇反應事項三小時之內回覆、三天之內解決；秉持邊處理邊回報原則，讓民眾隨時掌握狀況。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，本次推出的人選，都非常有服務熱忱，走入人群，深入社區，每個參選人都希望讓屏東未來會更好，本次共同競選的口號是「民眾新希望，壯大新屏東」，希望透過理性、科學、務實的態度，面對問題，解決問題，傾聽民意，一起為繁榮屏東努力！