南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

▲南投縣慶祝祖父母節，於魚池鄉舉辦祖孫彩妝秀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為喚起國人重視祖孫世代互動及關懷祖父母，南投縣政府在8月28日「祖父母節」前辦理「111年度慶祝祖父母節系列活動」，第10場次今天在魚池鄉樂齡學習示範中心登場，以「妝點美麗人生-祖孫彩妝秀」為主題，由小朋友巧手為爺爺奶奶上妝，再一同上台走秀，帶給許多長輩難得的回憶。

縣府指出，今年有別以往採集合式辦理大型慶祝活動方式，改由13鄉鎮樂齡中心規劃辦理溫馨有創意，並能展現地方人文特色、不同族群代間文化傳承方式的祖父母節歡慶活動；縣府家庭教育中心主任曾韻柔、魚池鄉長劉啟帆，以及地方長輩與小朋友共約80人到場同慶，先由彩妝老師示範簡單的彩妝順序，再由小朋友親手為爺爺奶奶化上美麗妝容，最後30對祖孫按順序上台走秀。

魚池鄉樂齡教育文化發展協會理事長連東祥指出，魚池鄉慶祝祖父母節活動結合樂齡學習課程、樂齡彩妝課程，以及烹飪養生課程做呈現，讓出席參加的王爺爺直呼：「今天很開心，感覺人都變年輕了！」也感謝縣府讓長輩們感受體貼、窩心，有被重視的感覺，非常開心。

劉啟帆則說，每年8月的第4個禮拜天都是祖父母節，期望藉由特色活動聯繫祖孫的情誼，讓小朋友平常不好意思表達的愛意，今天在會場可以大聲地向爺爺奶奶說出來。

曾韻柔表示，今年慶祝祖父母節系列活動，首場是由鹿谷鄉竹林社區辦理的「薪火相傳在地好滋味」活動展開，魚池場已經是系列活動中的第10場，每個鄉鎮結合在地文化帶來不同的活動，希望帶給長輩不一樣的「祖父母節」。