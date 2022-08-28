祖父母節活動水道博物館開跑　製作烏龍麵讓長輩開心呷百二

▲迎接祖父母節，中華醫事科技大學USR團隊，與台南市博物館創新發展協作平台，28日在水道博物館舉辦祖父母節活動「長麵線呷百二」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

迎接祖父母節，中華醫事科技大學USR團隊，與台南市博物館創新發展協作平台28日在水道博物館舉辦祖父母節活動「長麵線呷百二」，除了有各種親子科學闖關體驗，還邀請拉麵達人潘順龍手工麵線現場表演烏龍麵製作，看到麵線可以拉長1.5公尺還沒有斷裂，親子直呼厲害。

配合活動，團隊也加碼開放只要65歲以上長者及山上區居民只要參加健檢活動，就可獲得手工麵線1份，讓長輩歡喜「歡喜呷百二」，在社區廣播宣傳下，許多難得出遠門的長輩，也把握機會就近前來參加檢查，了解自己的健康情況。



中華醫事大學表示，隨著全球人口漸趨高齡化，「健康」議題越來越多人關注，

這也正是學校專長領域，這幾年來，校方透過深化課程及現場參與等方式，培育優秀的醫事人才，也受到各界肯定，這次與台南市文化局及博物館創新發展協作平台合作舉辦的活動，既可讓學生發揮所學，又能照顧偏鄉長者，一舉兩得。

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除了健檢活動以外，包括水道博物館、左鎮化石園區、南瀛天文館等平台夥伴，也規劃寓教於樂的科學闖關活動，配合拉麵製作及體驗，讓親子度過最有意義的節日。