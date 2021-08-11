　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

▲南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本月22日是一年一度的祖父母節，南投縣家庭教育中心推出「祖孫共廚･為愛料理」活動，報名者只要由家中祖孫2代攜手做出美味料理，再拍照上傳至家庭教育中心官方粉專，就有機會獲得三重精美獎品，最大獎為清境地區住宿券；消息一出民眾反應熱烈，名額在今天凌晨即被「秒殺」截止報名。

南投家庭教育中心10日特別邀請到「資深阿公」、長媳更已生育5胎的縣長林明溱來代言宣傳本次活動，與小朋友一起炒菜做料理；林縣長提醒，每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，希望大家平時就要多問候並陪伴家中長者，孫子們也要多和阿公阿嬤相處，增進家人情感互動。

▲南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次活動有「好禮三重送」：民眾透過網路報名、上傳祖孫溫馨合照，完成報名即可獲得南投縣農特產食材1份；家中祖孫於活動期限內共同完成料理後，拍照上傳至南投縣家庭教育中心Facebook（活動指定處），又可獲完賽精美禮物；最後可邀請親友上網按讚，人氣最高前3名者，可再獲得清境地區之住宿券，原定自10日起至17日止受理報名，未料不到一天就告額滿。

南投縣家庭教育中心主任黃湘玲表示，今年祖父母節活動為因應疫情，採分流、分組、分地在各自家中進行，並結合食農教育，全家一起準備食材、下廚做料理，讓祖孫間享受溫馨互動、共學的樂趣，並分享感恩、傳承的美好價值。

►打造透亮水煮蛋肌

►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照　南投衛生局：違法就開罰

►佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

►脫罩跳水庫挨批　祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範

►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民　天亮一看嚇壞：門前成斷崖

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

高雄海洋扶輪社送暖　贈防疫物資給脊髓損傷者

雲林斗六市巷弄「嚴重塌陷」封路管制　疑水利工程掏空路基

新北汐止運筍農路大翻修　八連路坑洞不平改善完工

雨後大清消　台南環保局人機總動員防天狗熱

新北三和國小食農教育新美學　化身小農夫體驗割稻、紮草人

感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

高雄海洋扶輪社送暖　贈防疫物資給脊髓損傷者

雲林斗六市巷弄「嚴重塌陷」封路管制　疑水利工程掏空路基

新北汐止運筍農路大翻修　八連路坑洞不平改善完工

雨後大清消　台南環保局人機總動員防天狗熱

新北三和國小食農教育新美學　化身小農夫體驗割稻、紮草人

感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

6成4民眾願為保衛台灣上戰場　羅致政批假議題：誰不會為家人而戰

楊敬敏告別夢想家　下一站新北國王機率高

框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

加拿大商人遭中國判11年驅逐出境　紐時：深化中加裂痕

被咬一口太氣！男抓狂反咬小蛇報復　慘死才發現惹到「四大毒蛇」

別去上班！腳被「巨大奇異狗」壓10分鐘　爸笑：地板那麼大一片

沙灘車高毛利加持！宏佳騰營收獲利雙創新高　看好解封帶來反彈動能

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

郭明錤：蘋果明年將推「多彩MacBook Air」　外觀與MacBook Pro相似

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

疑水利工程掏空路基　斗六市巷弄嚴重塌陷封路管制

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

台南環保局人機總動員防天狗熱

三和國小食農教育　小農夫體驗割稻、紮草人

嘉明湖步道有條件解封　通舖型山屋仍禁住

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

警查出身分送返家　雲林翁露笑容比讚

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

有倒塌危險！台東森林公園原木地標將拆除

新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

更多熱門

相關新聞

施捷夫回歸《料理之王》「拿0票」

施捷夫回歸《料理之王》「拿0票」

全聯《料理之王2》今（6日）晚9點持續播出團體前哨戰，率先登場的賽事為「料理包挑戰賽」，選手林彥碩與第一季學長施捷夫使用「料理之王」推出的料理包挑戰創意料理。

300元變3道料理！Fred：另眼相看

300元變3道料理！Fred：另眼相看

《料理之王》再現「催生」月子餐

《料理之王》再現「催生」月子餐

防疫最高規格！攝影棚只有Lulu

防疫最高規格！攝影棚只有Lulu

美觀園遭砸！店員追罵「醜」挨告

美觀園遭砸！店員追罵「醜」挨告

關鍵字：

祖父母節林明溱料理

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面