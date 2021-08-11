南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

▲南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本月22日是一年一度的祖父母節，南投縣家庭教育中心推出「祖孫共廚･為愛料理」活動，報名者只要由家中祖孫2代攜手做出美味料理，再拍照上傳至家庭教育中心官方粉專，就有機會獲得三重精美獎品，最大獎為清境地區住宿券；消息一出民眾反應熱烈，名額在今天凌晨即被「秒殺」截止報名。

南投家庭教育中心10日特別邀請到「資深阿公」、長媳更已生育5胎的縣長林明溱來代言宣傳本次活動，與小朋友一起炒菜做料理；林縣長提醒，每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，希望大家平時就要多問候並陪伴家中長者，孫子們也要多和阿公阿嬤相處，增進家人情感互動。

▲▼南投縣長林明溱親自下廚，宣傳祖父母節活動。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次活動有「好禮三重送」：民眾透過網路報名、上傳祖孫溫馨合照，完成報名即可獲得南投縣農特產食材1份；家中祖孫於活動期限內共同完成料理後，拍照上傳至南投縣家庭教育中心Facebook（活動指定處），又可獲完賽精美禮物；最後可邀請親友上網按讚，人氣最高前3名者，可再獲得清境地區之住宿券，原定自10日起至17日止受理報名，未料不到一天就告額滿。

南投縣家庭教育中心主任黃湘玲表示，今年祖父母節活動為因應疫情，採分流、分組、分地在各自家中進行，並結合食農教育，全家一起準備食材、下廚做料理，讓祖孫間享受溫馨互動、共學的樂趣，並分享感恩、傳承的美好價值。

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