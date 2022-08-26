【廣編】壯世代陪爺奶們立傳　回顧「高玩」精彩人生

【廣編特輯】

圖、文／壯世代教科文協會提供

為自己寫自傳，我的成就由我定義！壯世代教科文協會自2018年起推動「從前從前精彩人生獎」，全台破百位爺奶爭相報名並參加作者海選，經過長達10個月的編輯輔導，精選完成21本《從前從前：精彩人生》自傳書，特別選在8月28日祖父母節前夕舉辦成果發表，邀請兒孫到場一起回顧過去得獎的高光時刻，也有彈奏電吉他、挑戰攀山越嶺、或是玩味各種藝文創作的感動，重溫爺奶們「獎」不完的18般武藝，僅以10個月即出版21本精彩自傳更開創民間微型出版的新里程碑。



透過《從前從前自傳書》的重新審視，壯世代教科文協會理事長吳春城認為，作者們在編撰的過程中將不斷精粹自己的人生，有些人在過程中忍不住落淚；有些人在書寫的「事實」中拉扯，不知道該寫出幾分；完成的每一本《從前從前》最終都將爺奶的畢生精華凝結於書中，讓子女、親友能從這本書，一窺他們堪稱「高玩」的精彩人生。壯世代教科文協會希望將這個感動永久延續下去，促進大眾了解「書寫自傳」不再是名人限定，每個人都應該擁有一本《從前從前自傳書》，無論是留下回憶當傳家寶，或是分享不為人知的奮鬥過程，一步步達成「我為自己寫自傳，我的成就由我定義」。