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台南學甲襲警男戒護就醫　需待傷勢穩定出院再依法究辦

▲吳姓男子持雙菜刀襲警被槍擊中手腳送醫戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳姓男子持雙菜刀襲警被槍擊中手腳送醫戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局宅港派出所，8月26日下午3時許發生持雙菜刀闖派出所襲警案，44歲吳姓男子遭李姓員警開槍擊中手、腳、腹等部位7槍，經送永康奇美醫院，無生命危險，學甲警方連日來派員在醫院戒護，警方表示，本案需待吳嫌傷勢穩定醫師同意出院始能帶回偵訊依法送辦。

▲吳姓男子持雙菜刀襲警被槍擊中手腳送醫戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

44歲吳姓男子，案發時持雙菜刀進入台南市學甲分局宅港派出所，吳男起初向值班李姓警員表示要吹一下冷氣，而後向李員問他的朋友因酒駕被警方查獲送辦，而後就拔出藏放口袋的兩把菜刀砍向李員，李員見狀即先跑出派出所，持槍對空鳴槍警告制止，但吳嫌不聽制止，仍追出派出所，且沿路持刀步步進逼欲攻擊員警，李員見狀即朝吳嫌手腳部分開槍制止。

▲吳姓男子持雙菜刀襲警被槍擊中手腳送醫戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方共開13槍，吳嫌中槍倒地後，員警馬上通報消防局派救護車，將吳嫌送永康奇美醫院戒護救治。吳嫌送醫全程意識清醒，可以對談，生命徵象穩定，槍傷位置為左大腿後側，左膝蓋上面，左小腿後側（穿透），右膝上方，右小腿前側，右腹部外側穿透（未傷及器官），右手前臂穿透傷，應擊中7槍，目前無生命危險。

▲吳姓男子持雙菜刀襲警被槍擊中手腳送醫戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，目前學甲分局警方派員在醫院輪班戒護吳嫌，警方必需等吳嫌傷勢穩定，醫師同意吳嫌出院後，警方才能帶吳嫌返回分局偵辦，進一步釐清案情，才能依法送辦，惟醫院尚未能確認吳嫌何時才能出院，學甲分局仍需持續派員到醫院戒護吳嫌。

▲吳姓男子持雙菜刀襲警被槍擊中手腳送醫戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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