台南殺警人神共憤！花蓮持續大掃黑　優勢警力專案臨檢

▲警方針對市區酒店、KTV、PUB及電動遊藝場等易滋生治安事故場所，以優勢警力進行臨檢。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局為加強維護轄區治安27日持續規劃專案臨檢勤務，全面掃黑防制幫派暴力影響社會安寧，同時也針對非法槍械、毒品等犯罪加強掃蕩，以優勢警力壓制不法分子氣焰。

本次專案臨檢掃蕩行動，花蓮警分局針對轄內幫派經常出入或易滋事場所，以優勢警力實施專案性臨檢掃蕩，展現維護治安決心，打擊犯罪無所遁形。

花蓮分局長呂育騰親自主持專案勤教，指導花蓮警分局的同仁於專案臨檢時的工作要領，會後50餘名警力針對市區治安顧慮場所包括酒店、KTV、PUB及電動遊藝場等易滋生治安事故場所，以優勢警力進行臨檢，打擊暴力事件及加強查緝各式非法槍械與幫派不法分子，並遏止街頭滋擾事件發生，降低刑案發生率，有效維護轄區治安穩定。

花蓮分局長呂育騰表示，犯罪零容忍、酒駕零容忍，是維護治安的最高原則，近日因台南殺警命案，兇嫌手法人神共憤，警方勢必要加強執法強度，讓所有非法分子清楚，警方公權力絕對不允許挑戰。日後為了防制暴力治安事件，未來將要求業者提升自我管控能力，加強自主管理，並透過通報等聯防機制、警民合作，避免酒客因缺乏自制力而爆發口角，進而衍生肢體衝突，另也將持續動員優勢警力強力執行專案性臨檢掃蕩勤務，以有效遏止暴力衝突等治安事件發生。

未來花蓮警分局全體員警，將依據警察職權行使法等法律，持續強力執行專案性臨檢掃蕩、攔檢盤查等勤務作為，嚴正執法，宣示強勢執法決心，以有效維護轄區社會治安與交通安全。