廢死支持者嗆嗜殺！呂捷反駁：慈悲的菩薩也有「現霹靂像」時

▲呂捷發文談廢死，意外成為戰場。（圖／翻攝臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日因台南殺警案，廢死與否再度掀起議論，補教名師呂捷就提出「慎殺不等於廢死」，及路人沒有權力談原諒等觀點，卻遭支持廢死者怒嗆「胡說八道！」呂捷見狀便列4點回擊，今（28）日又發文，強調自己不是嗜殺，「反廢死的人也不是嗜殺，台灣人更不是嗜殺！」而是主張慎殺，但慎殺不等於廢死，「慈悲的菩薩也有現霹靂像的時候。」

呂捷文中談及「正義女神的形象」，是一手持天秤、一手持寶劍，並蒙上眼睛或是緊閉雙眼，「也就是經過公平公正的天秤（司法）審判之後，蒙起你的雙眼一視同仁，然後舉起正義之劍制裁犯罪。」但這一切都是要「理性」討論，因為總會有極少數不怕死的人存在。

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他就說，有個「天真的女孩」來留言，「擄人勒索，唯一死刑。他們為了不被認出來所以撕票，造成了很多無辜的人受害。」讓他不禁直呼，「有道理欸！但在法令改了之後，不再是唯一死刑了～還是有人被撕票，因為他們也不想被關，所以以後就都不要關囉？」

呂捷接著提到這次台南殺警案，「嫌犯在殺警前，並沒有犯下唯一死刑的案件。警察要逮捕他，只是執行公權力要把他送回牢裡，但他不想坐牢，所以捅了幾十刀殺了警察……」

▲凃明誠大姊25日受訪時，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）

他就用女孩的邏輯反諷，若真的如她所言，那警察也不用抓酒駕了，「酒駕的人怕被抓到之後要罰錢，甚至是要坐牢，所以跑給警察追！警察先生，你不能追喔～因為他在跑的時候速度很快、會超速、闖紅燈、逆向，反而造成用路人的危險，造成了很多無辜的人受害唷！」

這讓呂捷忍不住吐槽，「妳在講什麼天方夜譚！」因為當酒駕者上路的時候就已經犯罪、為害用路人，「然後妳在檢討想阻止他繼續製造危險的人？」呂捷就反問，「這些犯罪者只是想逃避罪責，而為了逃避罪責而犯下了更大的罪！然候妳要受害者及其家屬為他買單？」

▲補教名師呂捷。（圖／翻攝自呂捷臉書）

他強調，「不要犯罪，但犯了罪就要負起刑責，不要為了逃避刑責而犯下更大的罪。你可以罵我是法盲，但我不是理盲。」最後還說，「我不是嗜殺，反廢死的人也不是嗜殺，台灣人更不是嗜殺！」直呼「我們主張慎殺，但慎殺不等於廢死。慈悲的菩薩也有現霹靂像的時候。」

之後，呂捷又發文，「這兩天整個版『又是殺、又是死』的……」表示打打殺殺實在不符合他的風格，就在思考「慎殺」與「廢死」之間，為何有這麼大的鴻溝，「在我抄完兩遍心經冷靜下來後，我頓悟了！支持廢死的朋友主張，死刑是最廉價的。慎殺，就是反對『廉價』的死刑。」

他也點出心中結論，「很多人支持死刑，不是因為嗜殺，而是反對『沒有配套』且廉價的廢死！」認為廢死值得討論，「但是要有配套且完成修法，並公布實施。」不然廉價的將是「正義與法治」，最後希望事情點到為止，「願生者平安，願逝者安息，散播歡樂散播愛～」