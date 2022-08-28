協助台南大北門區身障朋友自立　社會局與慈光心智關懷協會辦理小作所

▲為協助台南大北門區身障朋友自立 社會局與慈光心智關懷協會辦理日間作業設施等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為提供台南大北門區身心障礙者有別於職場工作與機構照顧的服務模式，讓無法進入庇護性就業者，也能擁有自立生活能力，市府於佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6區布建7處身障者社區式服務，包含3處社區日間作業設施(小作所)、3處家庭托顧服務、1處日間照顧服務，希藉此照顧大北門身心障礙朋友。



社團法人台南市慈光心智關懷協會自2011年起即接受社會局運用公益彩券盈餘基金補助於西港區設置「西港工作坊」，為台南市第3個設置之小作所，因地方反應熱烈，在社會局鼓勵下於2014年再於佳里區成立第2處，擴展服務量能。財團法人台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會認同南市社會局及協會對辦理身心障礙者社區日間作業設施的用心，也看到該設施對於第一類身障者及其家庭的幫助，因此也挹注經費協助小作所聘請專業的物理治療師，每週至小作所進行體適能課程，讓身障朋友們維持身體肌耐力，更健康也更有活力。





在慈光西港小作所接受服務的小文(化名)，原本不喜歡與外界接觸，生活作息也不規律，來到慈光西港小作所後，在教保員教導下讓生活作息及飲食習慣有了明顯的改善，在進行一段時間的體適能課程後，也大大改善原先瘦弱的體質，在社區日間作業所的日子，小文不僅過得更健康也更有自信。



黃偉哲市長表示，家庭中的心智障礙者是父母心中永遠的牽掛，為了提供心智障礙者有正常的作息及社會參與，台南市積極布建社區日間作業設施，目前計有30處據點，為全台數一數二。另尚有11處日間照顧服務、7處家庭托顧服務、10處社區居住與1處精障會所，共計59處，可服務800名身障朋友。為照顧大北門區其他障別身障朋友，於佳里區設有1處輔具資源中心，在佳里也安排復康巴士發車點，就近服務大北門區身障朋友。





社會局表示，台南市身心障礙者截至7月底共98528人，其中大北門區約有11000人，政府資源有限，民間力量無窮，透過公私協力資源投入創造更多元服務，社會局仍將持續辦理多項社福措施，如提升復康巴士載運量、提供居家服務、身障者臨短托、手語翻譯等服務，也期待公私協力攜手，共同打造台南市成為一個充滿溫暖與愛的友善宜居城市。