長文悼念殉職2同仁　派出所長悲嘆：你們只是放假了吧？

▲台南二分局警員凃明誠（右）、曹瑞傑殉職，民權派出所所長發出悼念文。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

記者黃資真／台南報導

台南第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑22日追捕逃犯時不幸殉職，2條年輕生命的逝去，令各界惋惜不已。民權派出所所長郭若萱日前發出對2名同仁的悼念長文，直嘆：「你們只是放假了吧？」

郭若萱在文中感慨地說，事發至今還是很不真實，「你們是如此讓人感到溫暖的大男孩，總是笑笑的喊我『所長』。」

郭若萱對凃明誠說，同事5年多，我們都以所為家，很常有碰面機會，像半個家人一樣。你日文很好，可以直接和日本人對話，每次遇到日籍遊客跑來派出所報案，都會call out向你求助，有次意外發現其實你英文能力也很好。

郭若萱提到，凃明誠個性溫和，有些不修篇幅，一直想起他爽朗的聲音：「所長，跟妳報告一件事」、「所長，妳要吃蛋撻嗎？我有兌換券」、「所長，妳不知道瑞克搖嗎？這是老迷因梗。」邊說邊搖擺身體示範，「你說的動漫、電玩、迷因我都不懂，我只知道你很樂在其中。」

郭若萱也想對曹瑞傑說，同事1年半總是笑臉迎人，「記得你剛調來時說想參加古典健美比賽、會和我分享登山景點及路線、還會帶家裡幫你準備的愛心便當，也會叫哥哥賣的烤雞、胡椒蝦、鳳螺請大家吃」，還有完美主義地幫同事櫃子貼姓名標籤，之前才聽他說過想買房。

郭若萱直嘆，她知道曹瑞傑在分局一直有個心願，很難過答應瑞傑的事情來不及完成。「心中有千言萬語、許多情緒、回憶，現在我只想好好懷念你們。你們只是放假了吧？過幾天是不是又能在所裡聽到你們開朗的聲音？看到你們的笑臉？」

最後，郭若萱說完對這2名珍愛同仁的悼念，強調「日子還是要過」、「看起來沒事不代表沒事」。