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社會 社會焦點 保障人權

仇警網紅慘了！「爸爸陪同」現身台南二分局　真實身分曝光

記者林悅、黃資真／台南報導

台南殺警案掀起外界討論，但沒想到一名網紅Youtuber竟在臉書發出仇警言論，嗆2名殉職員警「被砍死是活該」，台南警察局得知後表示將嚴辦，這名網紅居然還加碼PO文反嗆「一定不起訴」，引發外界砲轟。28日下午16時許，這名吳姓網紅已經在父親陪同下到案，他是師大數學系三年級學生。

▲▼台南警捍衛殉職同袍尊嚴 究辦網路仇警誹謗。（圖／記者林悅翻攝）

▲仇警網紅稍早在父親陪同下抵達台南二分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南二分局副分局長李忠憲說明，這名22歲的吳姓網紅在父親陪同下，於16時許抵達二分局，偵訊時間約1小時後離去。而吳男涉嫌刑法140條妨害公務罪嫌，另外凃員等殉職員警家屬對吳男提告312條妨害名譽罪嫌，警方將依2罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，吳男係師大數學系3年級學生，他對臉書所PO文內容坦承係針對台南殺警事件提出他自己的想法及抒發情緒，他疑有「仇警」的立場，惟為何吳男會仇警，則未說明。

▲▼台南二分局副分局長李宗憲。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南二分局副分局長李宗憲。

台南2名員警殉職後，涉事網紅在臉書寫下數篇仇警言論，表示「不就是死了2個警察，到底有什麼好難過的」，還說台灣9成警察都是垃圾廢物，不敢面對黑社會流氓，只敢欺負手無寸鐵老百姓，「我真不懂台灣人拿納稅錢去養一群敗類警察是要衝三小？」更嗆「那兩個被砍死的警察，我只能說，平常不積陰德，現在被砍死，就是自己活該」。

文章一出隨即遭網友砲轟，台南警察局第二分局也說，針對該網紅在臉書上發表不理性仇警言論，除了予以最嚴厲之譴責外，也立即指派專案小組展開調查，而吳男涉嫌刑法140條妨害公務罪嫌，另外凃員等殉職員警家屬對吳男提告312條妨害名譽罪嫌，警方將依2罪嫌函送台南地檢署偵辦，以捍衛2位因公殉職、維護社會治安之警察同仁尊嚴。

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