調降1成社宅租金如何確保財源？　陳時中：青年政策不該將本求利

▲陳時中居住政策記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中28日公布居住政見，喊出興建社會住宅達4萬戶、社宅租金調降10％、租金補貼每月加碼1500元等政策牛肉。不過，有媒體會中提問，社宅地點不好選，且陳時中主張調降租金，如何確保政府財源？陳僅說，政府要多出一些挺年輕人，不是看單一事件就要將本求利，否則對青年政策是不盡公允。

陳時中今天宣布「台北安居1-2-3」政策主張，要藉此挺樂齡、撐青年、助弱勢，其中包括：第一，社會住宅4年達6％國際標準，直接興建達4萬戶，包租代管達1.5萬戶，政府包租民間住宅2000戶；第二，社會住宅租金調降10％，設籍台北市，租金補貼每月加碼1500元；第三，在關懷方面，透過蝸居家戶主動調查，全面改善居住條件，另對於租屋困難對象，政府介入協助，陪同看屋安頓，且也要推動老舊公寓增設電梯，專案輔導、補助提高。

不過，有媒體會中提問，柯市府將社會住宅自償率100%當成租金計算方式，如果陳時中主張調降1成租金，如何確保政府財源可以永續支持住宅基金？另外，因為社宅地點不好選，陳時中目前有選定哪些可能興建社宅的地點，或是哪個行政區嗎？

對此，陳時中僅說，有一些老舊住宅的中高樓層就可以來當成社會住宅，當然要找，目前中央找好9021戶，距離4萬戶目標還有11535戶需要去找，這些都是要工作才會找，沒有特別說要在哪個行政區；至於如何讓社宅自給自足？這牽涉到政策的概念，政府要多出一些挺年輕人，讓年輕人在都市發光發熱，將來稅金、活動力可回饋給社會及都市，他不是看單一事件就要將本求利，應該看未來，否則對青年政策是不盡公允。

此外，陳時中接受媒體聯訪時批評，不知道柯市府在政策上是否有很大的轉變，要不然柯文哲在2014年是講社會住宅要建造5%的目標，前面幾年看起來蠻積極的，還算是相當正常，但後面就變得比較少，到2020年之後，決標的只有131戶，相對是非常的少。

陳時中也說，也許黃珊珊認為租金補貼就足以因應社會住宅的需要，不過他不這樣看，他認為社會住宅就是社會住宅，如何挺青年是非常重要的，因此，團隊還是會朝著6%的目標來前進。