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「民進黨已不值得人民信任」　黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

▲國民黨祕書長黃健庭28日中常會上進行黨務報告。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨祕書長黃健庭28日全代會上進行黨務報告。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨28日召開第21屆第二次全國代表大會（全代會），此次重點是邀集黨內22縣市長參選人出席，一同為九合一大選造勢。國民黨祕書長黃健庭在黨務報告中，除細數國民黨的黨務工作成果及努力方向，也指出多項蔡政府執政爭。黃健庭也說，民進黨已完全不值得人民的信任，而國民黨提名的候選人都是中道、理性、務實，能力品格操守兼具的最優秀同志，不但會做事，更講誠信，絕對能承擔選民的付託。

黃健庭在中常會黨務報告上，細數民進黨去年起執政爭議，包括出動國家機器扼殺四大公投、「因人設市」強修《地制法》、拿國家預算養網軍等；黃也說，總統蔡英文上任承諾「實現更好的台灣」，但實際上今年消費者物價指數（CPT）連五個月超過3％、6月失業陸3.74%％創8個月新高、失業與通膨的雙重壓力下的「痛苦指數 」衝至達到7.33，創下10年單月新高。

黃健庭批評，執政六年，民進黨吃光國家資源，把「民有、民治、民享」的中華民國，變成「民進黨有、民進黨治、民進黨享」的黨國。

針對國民黨黨務工作成果及努力方向，黃健庭提出同舟共濟計畫、改革中常委選制、擴大青年人才培育、傾聽女性聲音、創立黨營事業「以黨養黨」，以及恢復設立駐美代表處、主張「親美、友 日、和陸」。

面對年底選舉，黃健庭說，國民黨提名的候選人都是中道、理性、務實，能力品格操守兼具的最優秀同志，不但會做事，更講誠信，絕對能承擔選民的付託。

黃健庭批評，蔡英文三年前告訴與競爭黨內初選的對手賴清德，做為政治人物最基本條件是「誠信」，但如今蔡所帶領的民進黨無盡沉淪，讓台灣的誠信良善跟著陪葬，扭曲下一代的價值觀，這樣的政黨，已完全不值得人民的信任。

黃健庭也譴責，《數位中介服務法》是民進黨欲設「網路東廠」箝制言論、消滅異音，不讓人民能自由表達意見；此外衛福部疫苗採購疑雲重重、弊端重生，卻以「絕對機密」封存30年，封殺人民知的權利。

黃健庭喊話，「絕對腐化的民進黨已無法無天，人民本是頭家，執政者就 是服務人民的公僕，如今卻反過來惡僕欺主！『奴欺主，吃無久』 ，讓我們團結所有力量，喚起全民以選票制裁惡僕」。

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