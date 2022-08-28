「這里長候選人也太帥！」生活照爆肌肉線條　網看暈：我先遷戶籍

▲李宜柏參選里長。（圖／李宜柏提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「這個里長候選人也太帥！」九合一選舉剩不到100天，除了政見之外，候選人的外貌也成為焦點。就有一名男網友貼出南港區成福里候選人的照片，直呼這外貌穩贏的吧？貼文曝光後，也掀起網友討論，而實際上，這位候選人的來頭也不小。

男網友在Dcard上，以「這個里長候選人也太帥」為題發文，直呼這個里長候選人真的好帥！應該穩贏的吧？女生看到應該都暈了。從他貼出的照片可見，主角就是台北市南港區成福里的候選人李宜柏，其中一張穿著白襯衫、抱著籃球；另一張則大方展現肌肉線條。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友直呼「也太帥！」（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，也引發網友討論，「左和右看不出來是同一個人」、「之前超常看他直播」、「把我的票都拿走吧！也順便把我的人帶走」、「嗯？這是TOP1那位嗎？加油喔」、「感覺他也很想為民服務！從訪談、報導中看得出他的真誠！加油」、「有美女也有帥哥」、「宜柏之前比較帥！跟他合照過」、「穿衣顯瘦、脫衣有肉，我先來搬家遷戶籍了，別跟我搶」。

▲▼李宜柏。（圖／李宜柏提供）

事實上，李宜柏是前男團TOP1成員，過去就曾透露自己今年有意願參選。他在15日時曾發文表示，「真的要出來選了，南港成福里的大家記得支持我一票喔，我知道大家都很忙！讓我來替大家服務吧！」

李宜柏也坦言自己會參選里長是受到媽媽和大舅的鼓勵，他從小就在南港社區生活，所以很想嘗試看看。他也說自己很喜歡在社區打球，所以很多球友大哥都承諾要投他一票，讓他很感動，「我希望可以帶入更多放鬆感、藝文，甚至給小孩更多學校以外的教育機會，給老中青一個更舒適的生活環境」。

▼李宜柏是前男團TOP1成員。（圖／翻攝自Facebook／李宜柏）

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩 現在還送手工皂



►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜 限時加碼送菊花枸杞茶