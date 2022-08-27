「無障礙是城市進步的象徵」　高虹安提6大身障平權政策　

▲高虹安今日出席守護弱勢活動，推六大身障平權政見。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長參選人高虹安今(27日)參加由社團法人心理衛生協會在北大路汕頭館旁綠地大公園主辦的「守護弱勢，成就無礙」社區身心障礙者關懷活動，除了聽取相關團體和民眾建議與陳情，也提出對身障關懷的六大主張。

高虹安在現場提出「新竹有愛，身心無礙」身障權益政見，推動新竹市落實身心障礙六大平權，包含：

一、醫療平權：打造新竹市無障礙就醫環境、強化身障者健康照護服務、建立親友支持體系。

二、教育平權：補充特教師資、廣設特教生寒暑假專班、無障礙學習環境、完善教材教具。

三、交通平權：加強大眾運輸身障友善措施、加強無障礙交通運輸系統。

四、資訊平權：推動公家APP 或網站無障礙資訊格式及友善輔助介面。

五、運動平權：強化各類運動場館無障礙環境及設施，身障體育活動多樣化。

六、文化平權：提升身障者文化及廟宇與教堂近用與文化平權。

高虹安說，先前新竹市棒球場，曾因無障礙動線標示不清，監察院提出應儘速改善，同時他也收到身障朋友陳情，對於交通運輸行的不便利。針對社會大眾面對身心障礙朋友的權益，高虹安強調，國際身心障礙者權利公約(CRPD)推行許久，「無障礙」是一個國家、一個城市進步的象徵，每個人面對疾病老化在生命歷程中，都有可能經歷「障礙」的狀態，未來將推動新竹市的六大身心障礙平權理念，落實在市政執行中。

社團法人新竹市心理衛生協會理事長陳貴鳳致詞表示，心理衛生協會辦關懷活動已舉辦16年，今年是針對三節、端午、中秋、寒冬送暖，捐贈對象為身心障礙者及低收入戶，今年因為疫情關係較難募，感謝宮廟的捐贈物資才能有足夠的資源，以及法務部行政執行組捐贈十箱衛生紙、新竹在地企業振道有線公司總經理率先響應此次活動。

協會庇護中心竹夢園-希望工坊，19年來協助身心障礙就業為目的，就業目的為賦於他一技之長讓他能自立更生，達到脫貧，幫助一個身心障礙朋友等於解救一個家庭、懇請大家協助身心障礙者就業。

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