陳時中疫苗門爭議延燒　蔣萬安轟：到底哪裡見不得人？

▲蔣萬安出席內湖後援會成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中不公開各種疫苗採購價格爭議持續延燒。台北市長參選人蔣萬安今（27）日再轟，「疫苗採購合約封存30年，這當中到底有什麼見不得人的地方？」陳時中說法變來變去，「一直講不清楚，市民如何信任你？」

蔣萬安上午出席內湖後援會成立大會，被記者問到陳時中不公開疫苗採購價格等議題，蔣萬安提到，「疫苗採購合約封存30年，這當中到底有什麼見不得人的地方？」陳時中完全說不清楚為何要封存30年，翻來翻去，全部都亂講，民眾完全無法接受。

蔣萬安說，陳時中一開始被在野黨發現設定密件封存30年，馬上改口說這是根據行政院文書處理手冊，說只是保存不是保密，但即便是保存，一樣還是可以讓外界知道相關的資訊，接受國會監督。結果陳時中被問到為什麼保密30年，又說根據國家機密保護法，又回到是機密。「根本變來變去，說一個謊要用更多的謊言來圓。」蔣萬安強調，疫苗相關資訊一定要公開透明，「這件事情陳時中一直講不清楚，市民如何信任你？」

蔣萬安辦公室也補充，陳時中批蔣萬安過1年才提疫苗採購公開，根本是睜眼說瞎話，在機密會議中，蔣萬安當場提出保密合約有例外條款，只要當地政府、法院、監管單位有要求，或是遵照法令情形下就可以公開合約內容。

蔣辦說，蔣萬安當場要求衛福部，立即依照「例外規定」公開疫苗採購合約，卻得到衛福部支支吾吾，裝聾作啞，拒不回答的對待；現在居然還有臉打人喊救人，指控蔣萬安未提出要求？陳時中簡直是撒謊成性。

