林佳龍母雞帶小雞力拼18歲公投達標　中和開支票：設新住民文化館

▲林佳龍、江永昌26日參加新北市市議員參選人張嘉玲策辦「佳龍嘉玲加加油見面會」。（資料照／張嘉玲競選辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

「18歲公民權」修憲案公民複決，將在年底與九合一大選同時舉行。對此，壯闊台灣聯盟發起人吳怡農26日在一場宣講活動中表示，許多青年願意為社區服務，但尚未擁有完全公民權，呼籲各界支持青年獲得公平權利；民進黨新北市議員參選人張嘉玲日前主動承辦全國首場18歲公民權宣講會後，也不斷透過大大小小選舉活動宣傳，邀請各界代表參與，促進議題討論，力拚965萬張同意票能達標。

▲壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，力挺新北市中和區議員參選人張嘉玲，共推年底18歲公民權複決公投。（資料照／張嘉玲競選辦公室提供）



吳怡農昨於「佳龍嘉玲加加油見面會」中表示，壯闊台灣聯盟近期接續在社區間帶動緊急應變演練活動，看到了許多青年，願意主動為社區服務，承擔推廣責任，他要呼籲各界能支持同意，在青年承擔公民義務的同時，也能獲得公平的權利。

「18歲公民權」修憲公民複決案於年底大選同步登場，若要順利完成複決，必須得到超過965萬張同意票，門檻不低。對此，張嘉玲日前以新北小英之友會名義，主動承辦全國首場18歲公民權宣講會，為這項複決公投敲響戰鼓，邀請青年代表發言，促進憲政進步，同時也將競選看板掛上了挺18歲公民權的宣傳標語。

▲林佳龍開出競選支票，當選後在中和設立新住民文化館。（圖／翻攝林佳龍臉書）

除了挺18歲公民權議題之外，張嘉玲也說，除了希望改善中和長年交通問題，也期望設立新住民文化館，讓多元文化共榮發展。對此，一起舉辦見面會的新北市長參選人林佳龍表示力挺，並承諾當選後將爭取閒置房屋、編列預算，協助「新住民文化館」的建成。

立委江永昌補充，市政需要中央與地方協力，目前中和仍有灰瑤都市計畫制定、設立齊魯公園、南勢角聯外道路開闢、中和大排整治、監督萬大樹林線工程延宕問題、國防管理學院計畫道路開闢與操場保留、社會住宅興建等議題，這些都需要有能力的人一起進入府會，帶進市府推動施政。

▲江永昌26日參加新北市市議員參選人張嘉玲策辦的「佳龍嘉玲加加油見面會」。（資料照／張嘉玲競選辦公室提供）

