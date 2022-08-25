不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

▲有年輕人應徵臉書上看到的職缺，結果被囚在旅館逼當車手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

台北有年輕人在臉書看到不用去柬埔寨的高薪職缺，結果應徵後仍被詐騙集團成員帶去旅館囚禁，逼迫他們做車手，如果不從就上銬，並恐嚇「不聽話就送到柬埔寨」，幸虧其中一名受害的求職者機警，趁外送員送餐時偷塞紙條求救，經外送員幫忙報警，警方到旅館救出2名求職者，並逮捕劉、陳姓2名詐團成員，以涉妨害自由罪起訴，詐欺的部分則另案偵辦。

據調查，詐騙集團成員劉男找陳姓友人當助手，在臉書上發表徵才文章，以高薪、工作輕鬆等條件誘騙年輕人來應徵，再將求職者帶到旅館囚禁，命令他們交出手機，避免對外求救。

劉、陳威逼這些求職者當車手，在他們的監視下，指示求職者到詐團高層指定地點取貨或領現金。過程中若有人不聽話，劉、陳2人就會拿出手銬把他們銬住，還恐嚇「不聽話就送到柬埔寨」，讓他們不敢不從。

幸好其中一名求職者機警，趁外送員來送餐時，偷塞小紙條求救，上面寫「我的手機被沒收，請幫我報警救我」，外送員收到紙條連忙報警，警方隨後到旅館救出2名被囚禁的求職者，並逮捕劉男和陳男，將他們移送北檢偵辦。

經台北地檢署偵查終結，將劉、陳2人以涉妨害自由罪起訴，詐欺的部分則另案偵辦。