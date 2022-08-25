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防制國人被騙出國販運　屏東縣警局長劉印宮率隊KTV臨檢兼宣導

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率隊稽查東港警分局轄內KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率隊稽查東港警分局轄內KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局東港分局因應近期國人遭詐騙集團以「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「包吃、包住、包機票」及「招待旅遊、邊工作邊玩」等名目詐騙出國事件延燒，引起國人高度關注，屏東縣警局特別製作宣傳圖卡，由局長劉印宮於24晚間帶領員警到轄內KTV等場所查稽，提醒民眾不要上當受騙，檢舉類似不法，並有檢舉獎金。

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率隊稽查東港警分局轄內KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率隊稽查東港警分局轄內KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

國人被騙柬埔寨等國，警政署為防制人口販運規劃執行全國同步掃蕩人口販運集團，屏東縣警局更要求動員所屬警力，除與屏東地檢署橫向聯繫，由檢察官指揮全力偵辦目前已受理偵辦之個案外，另規劃運用組合警力全面針對轄內治安顧慮場所執行臨檢查察，防制人口販運集團混入相關場所，藉機招募誘騙國人出國之情事。

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率隊稽查東港警分局轄內KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率隊稽查東港警分局轄內KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣警局長劉印宮24日晚間親自帶隊，與東港警分局前往轄內複合式KTV等治安顧慮場所執行臨檢查察，另製作「海外求職詐騙手法與防制技巧」宣導圖卡，由局長親自向現場民眾宣導勿輕信網路平台、傳單或LINE群組等張貼PO文或私訊有關「高薪」、「3包」、「招待」等具誘惑性關鍵字訊息，要小心查證且不要撥打所接獲訊息內之聯絡電話去聯繫，要以網路或查號台查詢官網正確電話確認或撥打勞動部勞動力發展署「台灣就業通客服中心」免付費專線電話0800-777-888，才不會遭詐而淪為人囚。

東港警分局表示，為依循縣長潘孟安本於縣府團隊一體策略，積極與轄內各行政機關橫向聯繫運用官網粉絲專頁推播相關防詐訊息宣導，同時為防制轄內黑幫分子，以各類手法再次誘騙國人，將持續針對黑幫動態調查掌控，並清查聚集或經營依附之行業或場所加強臨檢查察，誓不讓詐騙得逞。

警方也呼籲民眾如發現有張貼PO文或私訊有關「高薪」、「3包」、「招待」等具誘惑性關鍵字訊息之網路連結或傳單時，能及時通報警方，或撥打警政署報案專線02-2765-2122，如因而查獲相關案件者，將提供檢舉獎金。

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