天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

▲張姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，以公務人員名義向王姓被害人表示涉及刑事案，須交付黃金，王姓被害人則買了共千萬的黃金交付。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

可惡！北市士林區7旬獨居王姓老婦接到詐騙集團電話，對方以假檢警身分，稱王婦涉及刑案，須交付黃金，老婦嚇壞，將退休金及房子拿去貸款，扛千萬現金赴銀樓買重達6公斤黃金金條，張姓車手則大膽前往她家取黃金，並拿偽造的法院請求暫緩執行凍結申請令交給老婦，張嫌則領到20萬報酬。士林地檢署偵結，依詐欺等罪將他提起公訴。

起訴指出，詐騙集團以老梗鎖定家住天母有點失智又獨居王姓婦人，從2021年11月11日，開始撥打電話給王婦，每次都佯稱自己是中華電信人員、警員、檢察官，誆王婦涉及刑案，須交付黃金，老婦嚇壞，赴銀行領出退休金，到銀樓買了504萬7873元黃金金條，但對方又表示不夠，老婦竟將房子拿去貸款，又到銀樓買了505萬5873元黃金金條，張姓車手則在今年1月4日、1月6日前往老婦家取走共計6公斤黃金。

張姓車手拿到黃金後，並將2張偽造的台中地方法院請求暫緩執行凍結申請令交給王婦收執，張嫌並依指示將黃金放到詐團指定地點，當天則拿到20萬報酬。

老婦後來越想越不對，立刻到派出所報案，警方拿著老婦給的假暫緩執行令驗指紋，發現與曾犯詐欺的張姓男子與車手指紋相符，立即逮人。

警詢、偵查時張姓嫌犯坦承犯行，並供出上游，檢方根據王婦提供購買黃金、偽造公文書等，依3人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財、行使偽造公文書、違反洗錢防制法等罪嫌，建請法院從一重處斷。

據悉，獨居老婦膝下無子女，一生積蓄化為烏有，被騙走的黃金截至目前也尚未拿回。