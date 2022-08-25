　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，以公務人員名義向王姓被害人表示涉及刑事案，須交付黃金，王姓被害人則買了共千萬的黃金交付。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

可惡！北市士林區7旬獨居王姓老婦接到詐騙集團電話，對方以假檢警身分，稱王婦涉及刑案，須交付黃金，老婦嚇壞，將退休金及房子拿去貸款，扛千萬現金赴銀樓買重達6公斤黃金金條，張姓車手則大膽前往她家取黃金，並拿偽造的法院請求暫緩執行凍結申請令交給老婦，張嫌則領到20萬報酬。士林地檢署偵結，依詐欺等罪將他提起公訴。

起訴指出，詐騙集團以老梗鎖定家住天母有點失智又獨居王姓婦人，從2021年11月11日，開始撥打電話給王婦，每次都佯稱自己是中華電信人員、警員、檢察官，誆王婦涉及刑案，須交付黃金，老婦嚇壞，赴銀行領出退休金，到銀樓買了504萬7873元黃金金條，但對方又表示不夠，老婦竟將房子拿去貸款，又到銀樓買了505萬5873元黃金金條，張姓車手則在今年1月4日、1月6日前往老婦家取走共計6公斤黃金。

張姓車手拿到黃金後，並將2張偽造的台中地方法院請求暫緩執行凍結申請令交給王婦收執，張嫌並依指示將黃金放到詐團指定地點，當天則拿到20萬報酬。

老婦後來越想越不對，立刻到派出所報案，警方拿著老婦給的假暫緩執行令驗指紋，發現與曾犯詐欺的張姓男子與車手指紋相符，立即逮人。

警詢、偵查時張姓嫌犯坦承犯行，並供出上游，檢方根據王婦提供購買黃金、偽造公文書等，依3人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財、行使偽造公文書、違反洗錢防制法等罪嫌，建請法院從一重處斷。

據悉，獨居老婦膝下無子女，一生積蓄化為烏有，被騙走的黃金截至目前也尚未拿回。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
快訊／新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援
雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝
快訊／大雨轟炸　北市四區發布「淹水一級警戒」
快訊／暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響
快訊／下班注意！　「雙北雨彈升級」8縣市豪大雨特報
天母獨居婦被騙「6公斤黃金」！　退休金、房產全沒了
快訊／豪大雨狂炸　高鐵列車卡途中！車廂沒電悶熱
快訊／新店1.7萬戶停電　台電：雷擊打到高壓線路
快訊／國家警報響了！雨彈升級「6縣市豪大雨特報」
快訊／大雷雨轟北北桃！　防冰雹、雷擊、劇烈降雨
凃姊心痛見弟弟滿身血　怒嗆廢死：有看到2人死那麼慘嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

不滿貨車跟太近　雙煞衝下車痛毆持刀砍！運將求饒保命

澎湖又見惡劣潛客非法獵殺　「桶盤168」海上阻查緝幫助滅證

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

不滿貨車跟太近　雙煞衝下車痛毆持刀砍！運將求饒保命

澎湖又見惡劣潛客非法獵殺　「桶盤168」海上阻查緝幫助滅證

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

少女被堂哥性虐打死　阿嬤阻止也被「不肖孫性侵」警挖出屍體調查

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

遇台男約砲自誇「黑人Size能撐3小時」！　烏克蘭正妹曬私訊：笑死

目標金牌？戴資穎：要突破自己　好友爆冷出局、馬琳驚天逆轉

雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

北市信義、大安、松山、中山區一級淹水警戒！全台測得逾700次閃電

一年四季都滿足！角板山水蜜桃冰沙湧人潮　40元鮮甜果香消暑解膩

下班注意！大雨持續轟炸　台北市四區域列「淹水一級警戒」

暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響

MIRROR演唱會事故「鋼絲檢出3恐怖問題」！舞者怒開炮：每晚玩命

凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥 家屬看行車紀錄器淚崩

社會熱門新聞

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警大驚：2車安全氣囊都沒爆

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

即／高雄大樓飄出屍臭味！　鄰居驚「有女子陳屍在小巷」

游錫堃見殉職警姊哭吼：廢死去18層地獄！反應曝光

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

艾成墜樓法會超渡　下午3時起出煞2小時

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

更多熱門

相關新聞

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

台北有年輕人在臉書看到不用去柬埔寨的高薪職缺，結果應徵後仍被詐騙集團成員帶去旅館囚禁，逼迫他們做車手，如果不從就上銬，並恐嚇「不聽話就送到柬埔寨」，幸虧其中一名受害的求職者機警，趁外送員送餐時偷塞紙條求救，經外送員幫忙報警，警方到旅館救出2名求職者，並逮捕劉、陳姓2名詐團成員，以涉妨害自由罪起訴，詐欺的部分則另案偵辦。

即／雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑殺40企業主

即／雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑殺40企業主

暴力男踹打路人　檢起訴建請加重其刑

暴力男踹打路人　檢起訴建請加重其刑

21歲男想飛柬埔寨淘金　銀行開帳戶慘夢碎

21歲男想飛柬埔寨淘金　銀行開帳戶慘夢碎

操盤詐騙179萬判21年　女撞球好手今入獄

操盤詐騙179萬判21年　女撞球好手今入獄

關鍵字：

詐欺黃金士林起訴車手退休金

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面