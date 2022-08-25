南部最大蛇頭曝！騙200人赴柬在台8人蛇落網　6人各付60萬贖身

▲高市警方專案小組逮捕誘騙國人赴柬埔寨的集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。一名王姓男網友在臉書發文指控，高雄一名劉姓男子在柬埔寨擔任人蛇集團主管，至今已經騙了超過200名台灣人赴柬。高雄警方獲報後，組成專案小組在22日起連續3天發動搜索，在北部和南部一口氣逮捕了劉姓男子的12名共犯，這些共犯負責辦理被害人護照、集中住宿，還協助在機場偽造小黃卡出境，專案小組也順利救回6名被害人，據了解，幾乎都是付了2萬美金才順利獲釋，目前正全力緝捕滯留柬埔寨的劉姓主嫌。

▲高市刑大大隊長說明偵辦過程。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案起因於王姓男網友在臉書貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，期間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃，「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」

▲集團一條龍的詐騙手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案後來由高雄市刑大專案小組統籌偵辦，警方查出，組織成員葉姓犯嫌在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點，由目前尚滯留在柬埔寨「安哥」劉嫌為首共組人蛇組織並以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方式將國人詐騙至柬埔寨。

專案小組查出，該劉嫌就是日前媒體報導所指稱高雄真正的人蛇，劉嫌唆使組織成員以臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙台灣人前往柬埔寨，期間除限制被害人自由外，對於被害人未達工作要求或企圖逃跑，則會言詞恐嚇甚至毆打，進而使被害人向在臺家屬求援給付贖金放人等惡劣行為，

專案小組在22日起發動搜索，帶回擔任人力仲介招募幹部葉姓犯嫌、郭姓會計、代辦護照郭姓、何姓司機、桃園機場吳姓司機，並同步借訊招募幹部王姓犯嫌、機場接應之蔡姓、詹姓犯嫌等犯嫌8名，調查發現有多名被害人所辦理的護照都由郭、何等2人簽名代領。

▲集團以高薪、輕鬆工作誘騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另一專案小組則負責拘提位於前鎮區郭姓犯嫌，郭嫌以出國全程免付費且待遇優渥等話術，誘騙被害人至柬埔寨從事假投資詐騙工作，郭嫌陪同被害人至柬埔寨後隨即原形畢露，除控制行動外也要求家屬給付贖金才讓其返臺。

▲警方查扣相關證物。（圖／記者陳宏瑞攝）

高市刑大大隊長洪松田表示，被害人以20至30歲年輕人居多，出境的地點分別有柬埔寨、緬甸及泰國，目前逮捕12名在台幹部和成員，據了解，每仲介一名台灣人出國，可獲得3000美金（約9萬台幣），而救回6名被害台灣人回國，其中也有被害人付了2萬美金（約60萬台幣）才能回國，還有人付不出贖金，必須「抓交替」才能獲釋，至於被害人是否有200人？則還需進一步清查。

專案小組表示，全案查扣手機、護照、存摺等證物，調查後依涉人口販運、妨害自由、詐欺、恐嚇取財等罪嫌先行解送高雄地方檢察署偵辦。