正妹還沒出發人蛇先喊價：10萬美元！女豬仔求贖身騙17人到柬埔寨

記者邱中岳／台北報導

國人近月接連發生被話術騙往柬埔寨，卻慘淪豬仔被轉賣的案例，北市刑大也接獲情資，1名女子因被騙往柬埔寨沒錢贖身，回台幫詐騙集團工作抵債，警方循線逮捕3名嫌犯到案，還發現1名正妹準備前往柬埔寨，但照片早已流傳，甚至有人蛇集團開出10萬美金天價收購。

警方調查，25歲的葉姓女子，因日前被騙往柬埔寨，向詐騙集團要求贖身，卻無法付出2萬元美金的贖金，所以答應詐騙集團返國加入行列，專門透過網路、通訊軟體等將國人騙往柬埔寨，從6月至今初步估計有17人被騙出國，但成功返國的確只有4人，其餘13人則下落不明。

▲北市刑大破獲人蛇集團，仲介17人出國，僅4台人返國，警方逮捕3名嫌犯到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，25歲的葉女利用廣告求職，聲稱可以到柬埔寨當荷官、做博弈事業，甚至強調會聊天、打字就可以做坐領高薪，對年輕貌美的女子誆稱，可以到柬埔寨做發牌荷官，每個月還可領8至10萬的優渥薪資，出發前將「豬仔」集中到飯店管理。

飯店方面則由34歲的莊姓男子負責看管，再由54歲的蘇姓主嫌送往機場，並全程盯著「豬仔」上飛機。雖然3人矢口否認犯案，但警方發現，被害人都指認是葉姓女子出面「洗腦」，另外2人則辯稱「只是幫忙」，警訊後仍依照人口販運條例送往地檢署偵辦。

▲謝姓正妹才剛準備前往柬埔寨，照片在柬埔寨引起注意，有人蛇喊出10萬美金收購（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，1名28歲的謝姓正妹，平常從事網拍工作，也因受到葉姓女子的「洗腦」、開出豐厚的高薪，讓她有意到柬埔寨淘金，被警方及時攔阻；警方在嫌犯手機中發現，謝女的照片早就在柬埔寨的人蛇交易群組流傳，甚至有人蛇集團喊價10萬美金「馬上收購」。