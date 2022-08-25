載1個人到機場賺10萬！新竹女赴柬被扣護照　人蛇司機落網

記者陳凱力／新竹報導

新湖分局接獲民眾報案，一名女子被以打工名義誘騙到柬埔寨，之後遭沒收護照、限制行動，女子向家人求救，警方除了組調查小組偵辦，同時通報外交部請求協尋。經連日分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓犯嫌涉有重嫌，經報請檢察官指揮搜索後，於23日將顏嫌拘捕到案。



▲湖口一名女子被以出國打工的名義誘拐到柬埔寨後失聯，警方循線逮捕涉重嫌的顏姓司機。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



一名年約30歲的女子日前在網路上看見出國打工賺高薪的徵人廣告，聽信人口販運集團話術後，帶著護照被集團「一條龍」運往柬埔寨，未料抵達後對方竟沒收護照、限制行動，女子發現自己可能遇上販運人口集團後，想辦法連絡上在台家人求救。

▲▼顏姓司機供稱，每協助載一個人到機場，就可獲得10萬元的報酬。

警方調查出入境資料，發現女子於31日搭乘飛機前往柬埔寨，8月1日女子及打電話向家人求救，表示護照被扣、行動受限，其家人於隔日報案，尋求警方協助，之後女子約在8月中正式失聯。

警方調閱相關資料，循線追到載運女子的顏姓司機，認其涉嫌重大，經申請搜索票、拘票後逮捕歸案。司機坦承開車將女子從湖口送到機場，並收取每人10萬元的報酬，至於涉案程度、有無其他受害者，目前檢警還在擴大偵辦中。

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