好市多「續杯哥」偷裝汽水！被阻吼「不然倒掉」　網怒：20元也貪

▲好市多出現「續杯哥」。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美式賣場好市多一直是許多人的購物聖地，不過之前曾因免費提供洋蔥等配料，遭有心人士「大打包」而引起討論，現在又有民眾目擊一名男子，拿自己喝完的咖啡杯去機台「續杯」汽水，被店員阻止後竟毫無悔意的嗆「不然倒掉嘛！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，附文寫著「哭哭～沒買飲料杯就不要裝飲料啦～」照片中只見一名男子手拿著杯子，站在汽水機台前裝汽水，一旁有一名工作人員看似是在阻止該男。

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原PO也在留言處表示，該名貪小便宜的「續杯哥」是用好市多喝完的咖啡杯，並打算自行「續杯」汽水，「剛好在旁邊目睹一切，（對方）還理直氣壯的說，不然我倒掉嘛！」

▲「續杯哥」拿喝完的咖啡杯「續杯汽水」，被發現時仍理直氣壯。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

不少人傻眼留言，「有這麼缺20塊？」、「人不要臉天下無敵」、「他都不要臉了，你還幫遮臉？」、「我有看到過拿了6瓶保特瓶去裝，在北投。」、「人格就只值兩杯可樂」、「這行為算是偷竊」、「一種我不尷尬 尷尬的就是別人的概念」、「從洋蔥有人裝一大推回家後 也見怪不怪了」、「可悲…這真的需要臉皮厚」。

貼文也引會員討論環保杯的問題，認為若自帶環保杯去裝，很容易發生誤會，「我還記得幾年前傻傻的帶環保杯去裝，結帳的時候跟銷售員說不用紙杯了我有帶環保杯。銷售員回說...建議你還是先用紙杯裝再倒過去，不然你會上FB」、「我出門也習慣自備環保杯，但去costco即使有付飲料錢，我也不敢把環保杯拿出來使用，因為怕被拍照」、「外面多的是機會使用環保杯，真的沒必要在喝到飽的地方使用自己的杯子，徒增爭議。」