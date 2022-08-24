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好市多奧男女選水蜜桃「狂捏還摔落」　遭勸竟嗆：你就不要買

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲好市多退貨機制寬鬆，也因此養出許多奧客。（圖／記者施怡妏攝）

記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售水蜜桃的區域，通常會有店員在旁協助，將盒內碰傷的水蜜桃做更換。近日一對男女卻自行挑選換桃，還一度摔落，被其他顧客勸導時竟嗆「那你就不要買」。

一名網友昨（23）日在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文表示，他昨中午看見一對男女要買一盒水蜜桃，不斷搬動盒子進行更換，過程中甚至把水蜜桃摔落，讓他看不下去。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲一對男女挑水蜜桃的舉止惹議。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多 消費經驗分享區）

原PO上前制止說，「你們這樣挑，後面的人怎麼買？」而該名女子竟回嗆，「那你就不要買！」讓原PO氣得立刻拍照、錄影存證，並向工作人員反映，「你是買到7顆又大又好的，後面的人卻要買妳捏壞摔壞的...」。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「市場上水蜜桃都不讓人出手摸的，很嬌嫩」、「我們購買都是自己挑一盒，然後請工作人員幫忙確認，自己絕不動手去觸碰」、「現場工作人員都一直宣導不要用手摸了」，也有人說，「跟ck內褲拆盒換顏色有得比」、「都已經好言相勸了還惡言相向，最討厭這種人了」、「這二位行為舉止已經很糟…言行更沒禮貌」。

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