人夫逛好市多「男女是最兩極生物」！2張照揭差距…網曝原因打臉

▲許多人愛逛好市多。（圖／資料照／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多商品五花八門，看到什麼都想買，一進去往往都會花費不少金額。不過有人夫近日PO出照片，只見他和妻子逛好市多時，推車內的商品數量遠高於和爸爸逛好市多所購買的數量，讓他不禁笑稱「男人和女人真的是世上最兩極的生物」。對此，有網友也揭露關鍵原因，認為這說明「男人只照顧自己，女人連家人都顧慮」。

一名人夫在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享2張照片，其中一張為購物車內裝著一箱美錄及一盒酸白菜鍋。他表示，這週和爸爸一起在賣場買東西，爸爸說早餐想喝美錄，晚餐想吃酸白菜鍋，因此他們在賣場找到這2樣商品後，就馬上直奔結帳區，「整趟購物旅程，10分鐘結束。」

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▲人夫分享爸爸跟妻子的戰利品對比照。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

人夫分享另一張照片，只見購物車內塞滿各式商品，從食物到生活用品算一算至少十幾樣。他透露，這是更早以前和老婆一起買的東西，當天他們買完購物清單中的商品後，老婆卻覺得還有東西沒買到，於是就四處走馬看花，不知不覺便裝滿購物車，「整趟購物旅程，1小時結束。」

2次截然不同的購物體驗也讓人夫不禁笑稱，「男人和女人真的是世上最兩極的生物」，並表示若手頭緊想省錢，帶男人購物準沒錯，「但總覺得家裡缺東西，那就帶女人吧！」

▲原PO感嘆，「男人和女人真的是世上最兩極的生物」，不過許多網友也揭露了關鍵原因。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「老婆蠻客氣的啊，下次拍我的購物車給你看，你會知道她的好」、「發薪前V.S發薪後」、「但當你在家肚子餓嘴饞時，女人就有辦法變出東西給你吃」、「千萬不要推推車，就是最省錢的方式」、「對，所以我都自己一個人去」、「看到你老婆的購物車，我就放心了」。

不過也有網友認為，「老婆考慮全家人，爸爸把自己照顧的很好」、「男人果然只會顧自己，不論老少」、「男人大部分想著自己喜歡的，女人則想全家人喜歡的」、「男人顧自己，女人顧全家！這就是區別吧」、「男人買的都是自己想吃的，自己要用的；老婆買的是全家人要吃的，要用的」。

由鄭詠馨發佈於 2022年8月15日 星期一

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