好市多iPhone13 Pro Max「折扣2000元」價格曝光！果粉看傻

▲好市多iPhone特價，果粉卻無感。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果（Apple）秋季發表會預計9月登場，iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max恐上漲100美元，價格折合新台幣分別為32800元和35900元起。而今（16）日上午，有網友逛好市多賣場時，發現iPhone13 Pro Max折扣2000元，256G版本3萬7000元有找，結果一票網友卻搖頭直呼「現在買真的是有點傻了！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今日中午去逛高雄大順店時，發現iPhone13 Pro Max正在特價中，價目表可見，128G石墨黑降2000元，售價為3萬3599元；256G版本有銀色與石墨黑，同樣也降2000元，售價為3萬6449元，優惠活動至21日止。

原PO直呼，當時約11點左右，現貨銀色256G有二支、石墨色有128和256G各四支，不過原PO看完價格卻完全沒動心，原因是「我還是堅持要等iPhone14！」

文章曝光後，一票果粉也興致缺缺，「這價格真的沒有很吸引人」、「這價格還好吧，外面都9折了」、「我已經開始等iPhone16了」、「我自己用覺得蘋果，只有在單數的手機才不錯，現在拿12 Pro，老婆13 Pro續航好超多」、「外面8.8折一堆」、「堅持等1個月，過時的手機我們就不要了」、「我等紫色」、「你要等15也可以」、「Type-C時代要來了，這類的要趕快出清」、「賣的是90天鑑賞期吧」。

▼大家一致認為要買，就買iPhone14系列機款。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

