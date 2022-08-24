全用錯了！他揭好市多購物袋「隱藏功能」　網驚：現在才知

▲許多人愛逛好市多。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美式賣場好市多商品五花八門，有許多高CP值產品，因此深受民眾喜愛。就有一名網友發現，好市多購物袋竟隱藏一個「設計小巧思」，可以拿來放瓶瓶罐罐的飲料，讓他驚呼「瞬間明白了！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，照片中可見他推著一台購物車，裡頭放有購物袋，購物袋中除了一盒蘋果，兩側還放有熟食區的杯裝飲料，這樣既可以防止飲料打翻，也可以讓消費者們空出兩隻手盡情「血拼」，十分具設計的小巧思，讓他驚呼「瞬間明白好市多購物袋兩邊沒底的袋子做什麼用了。」

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▲網友發現好市多購物袋內側的設計小巧思。（圖/翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出也引許多好市多愛好者留言，「感謝分享～長知識囉」、「它一直都是這樣用的呀！我以為大家都知道…」、「是放瓶裝飲料或醬料，防傾倒。」、「還可以放酒瓶」、「主要是罐裝物品都用得到」、「很聰明的作法，但放環保杯安全點」、「放紅酒的啦」、「也可以放裝的冰塊」、「是給你放瓶瓶罐罐」、「我也是這樣裝 但還是要小心翻倒」、「固定用的呀！」

不過，也有網友指出，好市多飲料的蓋子有些NG，外帶飲料還是很容易灑出來，對此就有人分享表示，為求保險都會自備飲料店的飲料杯架來裝。