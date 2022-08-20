「好市多秒殺1神物」5年凍漲　他卻嘆退燒了！網戰翻：拜託低調

▲三瓶價格仍維持135元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

說到好市多瘋搶神物中，「義美厚奶茶」讓人印象深刻，2017年只要賣場開門就被秒殺，甚至有人網路高價轉賣。最近一名男網友直言，「紅得快，退燒也很快」，奇妙的是，這5年萬物齊漲，而厚奶茶卻價格沒變。文章引發熱議，多數人認為真的很甜，但也有愛好者狂喊「拜託低調，別漲價！」

時間回到2017年，「義美厚奶茶」可說是奶茶界的霸主，好市多開門5分鐘完售，還有大媽推著3台購物車，狂掃近30箱；而一組3瓶售價135元，有代購竟喊價到550元，當年根本亂象一堆。

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轉眼5年過去，捧上神壇的「義美厚奶茶」瘋搶景象不再，一名網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近心血來潮買一組回家，「紅得快，退燒也很快，現在已經是個沒人注目的商品，但它還算不錯喝，天氣熱時來一杯還挺不錯的。」

▲曾有3位大媽搬光近30箱厚奶茶。（圖／翻攝爆廢公社）

面對物價狂飆的年代，原PO也驚訝直言，「在今年萬物齊漲的時候，它的價錢可是從來沒漲過，三瓶135元，一路走來，始終如一。」

文章曝光厚，多數網友直呼太甜，「甜到懷疑人生」、「除了便宜就沒了」、「說到價格，可以看看麥香奶茶...以前到底是賺多大」、「超級甜，完全無法接受」、「我總覺得他有一個香精味（個人觀感），現在都買紅茶包自己煮」、「從來沒有買過，不喜歡這麼甜的飲料」、「雖然還不錯喝，但一次三瓶保存期又超短，每次買了都超痛苦」、「這很甜，我還會再加鮮奶，更好喝」。

不過仍有一票忠誠顧客喊話請低調，「我很愛喝耶！從沒讓它過期」、「就怕講了就漲了（低調）」、「退燒？還好吧，還是有那個量啊」、「有出小瓶的，比較好保存，那個也還在搶」、「我有去，都會拿一組，我們家蠻愛喝」、「剛出來的味道比較好喝，現在口感不太一樣，但價格真的就很親民」。

▼多數人認為太甜了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

