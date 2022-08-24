直送產地好味道　花蓮文旦柚東森農場開賣

▲從花蓮產地直送的文旦柚已在東森農場開賣了。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大山、大水、陽光、海風培養出風味酸甜且富多重層次口感的花蓮文旦柚，徐榛蔚縣長為讓全國消費者可以安心買、方便購，特别推薦後山直送黃金比例文旦柚，今年在東森農場首次正式亮相開賣。錄影現場縣府秘書長饒忠與花蓮縣農會總幹事官俊彥，一同帶著微酸回甘味美多汁的花蓮花蓮文旦柚與長期支持台灣在地農產的東森購物台攜手開賣產地好味道！



台灣文旦柚生產總面積約4,000多公頃，花蓮文旦柚就佔了全台的23%，花蓮一向以好山好水著稱，在得天獨厚的地理環境下，無污染和優良的田間管理，讓花蓮的柚子吃起來口感特別細緻Q彈，汁多味美，入口有層次，就像花蓮一樣，總是讓人感到驚喜。此外，花蓮文旦柚耐儲存的特性，越陳越香，即使放到中秋節後數個月，依舊風味迷人！花蓮瑞穗鶴岡文旦遠近馳名，老欉文旦產出的文旦柚甜度，平均約有13.5度以上，加上引入智慧農業，控制水分及土壤酸鹼值後，文旦多了一股黃金微酸回甘，讓口感層次更加豐富。今年花蓮文旦柚品質好，農友控制果品大小約在4百至6百克間，深獲市場歡迎。



花蓮縣政府將與轄內公所、農會、合作社一同啟動文旦柚系列行銷展售活動，向全台民眾推廣花蓮優質文旦柚，將從8月27日到9月10日期間每個周末，在台北希望廣場、花博農產市集、建國花市、海山捷運站輪流展售，花蓮縣文旦柚將翻山越嶺，透過各種行銷管道陪伴消費者渡過中秋佳節。誠摯邀請大家一起吃花蓮文旦柚，吃柚健康有保佑！

