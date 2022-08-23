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東森農場鮮採直送花蓮鶴岡文旦　王令麟挺小農再送50%東森幣買氣熱

東森農場開賣正老欉花蓮鶴岡文旦（圖／東森購物提供）

▲東森農場開賣花蓮鶴岡老欉文旦，一箱約12～16顆，東森價720元，再回饋50%東森幣，吸引會員熱烈搶購。左起為購物專家旭村、農民黃慧瑜、花蓮縣教育處處長翁書敏、花蓮縣農會總幹事官俊彥、花蓮縣代理秘書長饒忠、東森購物總經理彭鴻珷、花蓮縣農業處長陳淑雯、東森購物董事長特助吳芳銘。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

花蓮鶴岡文旦遠近馳名，不少人等著季節限定品嚐，中秋前夕，東森農場開賣花蓮鶴岡老欉文旦，花蓮縣政府代理秘書長饒忠特地親上LIVE節目熱情推銷，東森集團總裁王令麟再加碼送50%東森幣，換算10斤只要210元，價格划算掀起熱銷買氣。除了幫小農拚銷售，東森慈善基金會長期以「愛的早餐」關懷偏鄉部落學童，饒忠也代表花蓮縣長徐榛蔚致贈獎座給東森集團表達感謝。

花蓮好山好水，栽種出不少好的農產品，鶴岡文旦就是讓人吃了愛上的代表之一。瑞穗鄉是全台單一鄉鎮文旦最大產區，西臨秀姑巒溪，溪水清澈，區內亦無工廠污染，所生產的文旦品質完全不輸台南麻豆，甚至齊名，此次在東森農場開賣的鶴岡老欉文旦，糖酸比適中，吃起來甜中帶有酸甘，還會爆汁，在花蓮縣文旦柚評比大賽中更是常年奪冠，而一箱10斤裝、約12～16顆，東森價720元，再享最高360枚東森幣回饋，換算下來相當於只賣210元，下訂後鮮採產地直送，吸引會員買起來。

東森農場開賣正老欉花蓮鶴岡文旦（圖／東森購物提供）

▲▼東森農場力推常年奪冠的鶴岡老欉文旦，甜中帶著酸甘口感，還會爆汁。

東森農場開賣正老欉花蓮鶴岡文旦（圖／東森購物提供）

饒忠說，鶴岡文旦口感豐富，擁有最佳酸甜黃金比例，最重要的是會回甘，而且膳食纖維多可幫助消化。真正的鶴岡文旦有產銷履歷，品質絕對保證，汁多果肉細，一般採收期為白露前後，一年只有一次，錯過就要再等明年。

饒忠提到，現在的商業行銷很多元，花蓮在產銷方面，電商是非常好的一個模式，因此和東森購物合作，幫助農民共同行銷時令的文旦，再加上還有東森幣回饋，對於農民和消費者都有很大助益，相對的，也可以促進文旦銷售。除了透過東森購物平台把優質農特產品分享給更多消費者，花蓮縣農會總幹事官俊彥認為，所有農會買到的不只是一箱文旦，還是國產水果的一份榮耀，是給在地小農的鼓勵。

東森農場開賣正老欉花蓮鶴岡文旦（圖／東森購物提供）

▲東森慈善基金會「愛的早餐」長期資助花蓮縣學校，幫助偏鄉部落學童吃飽早餐、安心讀書，饒忠（左）特別代表花蓮縣長徐榛蔚頒發感謝獎座致贈給東森集團，由東森購物總經理彭鴻珷（右）代表接受。

此外，東森慈善基金會「愛的早餐」自2007年起，至今已幫助超過3萬名偏鄉部落學童，不再餓肚子上學，能安心唸書，其中又以花蓮縣的學校資助最多，去年共捐助花蓮縣立山國小等17校學生愛的早餐，金額約新臺幣348萬元。饒忠特別代表花蓮縣長徐榛蔚頒發感謝獎座致贈，「感謝東森愛心慈善基金會對於花蓮縣偏鄉弱勢家庭兒童的照顧，提供愛心早餐，讓學童能夠吃飽早餐以後，有精神到學校學習上課。」

「別人做生意，東森做公益」，東森購物向來秉持最有溫度的服務精神，未來將繼續與花蓮縣政府合作，幫助更多偏鄉孩童，讓他們吃飽早餐，安心讀書，未來長大後，能從接受幫助轉而有能力幫助他人，形成社會善的循環，持續傳愛的旅程。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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