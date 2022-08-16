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黃偉哲力推、王令麟送回饋　東森農場40分鐘賣出3萬2千顆「爆漿多汁」麻豆文旦

▲黃偉哲九度上東森農場賣文旦 王令麟加碼熱銷。(採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-彭鴻珷,黃偉哲,邱佩玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森電視購物《東森農場》節目早鳥開賣台南（正）麻豆老欉文旦，吸引會員們下單搶訂購。左起為東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、小農李孟翰。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

又到了可以大啖文旦的季節！每年中秋前夕，東森農場應景促銷文旦，主打價格便宜、產地直送，送禮自用兩相宜，吸引會員們搶訂購，其中台南麻旦是全台知名文旦產區，內行更會指名老欉文旦，因應佳節需要，台南市長黃偉哲專程北上推銷助攻，第九度親自上 Live 節目熱情開賣，東森集團總裁王令麟再回饋50%東森幣，一起支持小農，掀起熱烈買氣，短短40分鐘內熱賣32,000顆文旦。

中秋節全家人團圓齊聚，一邊賞月、一邊吃月餅，再剝顆文旦，去油解膩剛剛好。正值文旦產季，東森農場精選來自台南麻豆地區的正宗老欉文旦，果肉鮮嫩且多汁爆漿，一盒3公斤、約7～8顆，不僅在市場上搶先早鳥開賣，「全糖市長」黃偉哲更親上東森購物力推「爆漿」的麻豆文旦，直說「講100遍，不如自己吃一次，東西經得起考驗，還有市長掛保證」，開賣現場也阿莎力加碼多送一盒，買二送一共9公斤麻豆文旦，東森價只賣999元，再回饋50%東森幣，網路、電話立刻出現搶購潮，訂單不斷湧入，瞬間飆出4,000盒、20,000台斤的強勁買氣。

▲▼0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-文旦。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼東森農場產地直送台南（正）麻豆老欉文旦，果肉鮮嫩多汁，買二盒再送一盒，只賣999元，還回饋50%東森幣。

▲▼0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-文旦。（圖／記者黃克翔攝）

今年因天氣影響，文旦產量少，價格理應上漲，但黃偉哲在節目中賣力推銷，表示「不上漲，還降價」，同時化身選柚專家，教大家如何挑到好吃文旦，提到「文旦是要看老的」，除了果實外形要底寬上尖，皮薄、毛孔細緻、紋路細緻等特色，更是分辨老欉文旦的訣竅。他也說，「台南麻豆文旦名聲在外，好東西自然要與好朋友分享，雖然主要以內銷為主，不受外銷影響，但我們不會因此自滿，為了把通路打得更開，希望藉由東森購物助一臂之力，讓更多消費者不管是北漂人或南漂人，都能認識到最好吃的台南麻豆文旦。」

▲▼0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-黃偉哲及購物專家 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼黃偉哲希望透過東森購物平台，讓台南麻豆文旦內銷通路開拓得更廣。

▲▼ 0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-黃偉哲 。（圖／記者黃克翔攝）

黃偉哲表示，很開心再次來到東森購物，九度九關開出紅盤，代表台南的農產品銷售再直下一城。東森購物一直是小農的好朋友，也是台南優質農特產品的好朋友，無論農林漁牧都受到大家喜愛，尤其還有50%東森幣回饋，便宜且CP值高，消費者買得開心，安全、好吃又美味可口，對地方政府、農民、東森購物來說，都是多贏，希望有機會再把好的、優質的台南農特產品帶到東森購物來做行銷。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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