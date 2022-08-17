新北八里文旦推團購超殺優惠　滿額禮免抽即送限量好禮

▲新北八里文旦推團購超殺優惠。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

八里文旦柚果肉香甜Q彈、風味絕佳，送禮自用兩相宜。八里區農會推出文旦柚禮盒團購最殺優惠，最多享有四重優惠，買越多越划算。今年八里文旦柚預計從8月25日開始採收，27日開始出貨；另外至八里區農會供銷部選購滿600元，就有機會把200元農遊券帶回家，象徵團圓保佑好彩頭的柚子，送禮自用兩相宜。

八里區農會為鼓勵民眾購買文旦柚，今年祭出團購最殺優惠，第一重即日起購買50箱以上文旦柚禮盒，雙北地區即享免運；第二重訂購50箱送10箱禮盒，後續每加10箱送2箱，以此類推；第三重訂購100箱再多送文山包種茶比賽茶優良獎1盒（市價1200元）；第四重訂購1000箱再加碼送iPhone 13手機（市價2萬2900元）限量3支。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里文旦柚因面向淡水河出口，種植的文旦柚飽含海水鹽，再加上多種植在排水良好的山坡地，不容易積水，皮薄汁多味甘甜，果肉香甜Q彈、風味絕佳，果實篩選只要果皮細有重量感，油胞粗細合宜底部微凹，都是優级果品。

農業局表示，如果家庭訂購，仍可享有超殺訂購優惠，於八里農會電商平台「小農電舖直銷站」預購文旦柚，即享有買1箱即免運、消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒三重優惠，數量有限請把握機會。

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