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鄭文燦上東森農場力推桃園有機伴手禮　王令麟加碼回饋熱銷

▲▼ 鄭文燦上東森賣桃園特 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森電視購物《東森農場》節目今（8/12）開賣「桃園有機元氣新纖組」。左起為東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、桃園市長鄭文燦、桃園市農會總幹事周宗維、桃園市農業局局長郭承泉。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森農場多次推銷桃園在地好物，包括農產伴手禮盒、拉拉山甜柿以及當地才有的桃映紅茶，一開檔皆獲得熱烈迴響，桃園市長鄭文燦今（8/12）第四度上LIVE節目親自分享「桃園有機元氣新纖組」，他開心表示「要把最好的農產品呈現給大眾」，東森集團總裁王令麟也用行動支持小農，大方加碼回饋50%東森幣，開賣後掀起熱烈買氣。

桃園是北台灣茶葉的發源地，可以買到好品質的紅茶、烏龍茶之外，鄭文燦說，桃園也是有機蔬菜最大供應地，共栽種305公頃，學校一週有四天吃有機蔬菜，同時還是北台灣的糧倉，在地有很多稻米達人。此次東森農場力推的桃園有機元氣新纖組，包含「蔬釋人生」野菜青汁、「不費粥章」清恬白粥、「即薑更好」紅茶薑汁，把最好的有機作物做成隨身包，簡單容易享用也划算好入手，市價1,680元，東森價千元有找，只要999元，再送50%東森幣，下單後產地直送，不用到桃園，一次就把地方特產打包帶回家。

▲▼ 鄭文燦上東森賣桃園特 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼鄭文燦力推「桃園有機元氣新纖組」一次集結在地三大特產，東森價千元有找，產地直送到家。

▲▼ 鄭文燦上東森賣桃園特 。（圖／記者徐文彬攝）

為吸引消費者下單，鄭文燦賣力推銷分享，6種蔬菜濃縮而成的野菜青汁，沒有其他添加物，擁有最好的膳食纖維，沖泡後隨時想喝就喝；有機薑黃加有機紅茶的紅茶薑汁，不只是隨身飲，也可做為日常養生茶；以桃園3號新香米為主，再加入台南16號的白粥，除了是即泡即飲的粥品，搭配野菜青汁，立刻變成好吃的蔬菜粥。

鄭文燦表示，這三樣產品都是桃園農業努力轉型的成果，把農產品變成隨身包，創意方向值得肯定，代表著農會的用心。特別感謝東森農場，行銷通路讓小農可見度更高、收益變好，也更用心栽種，而農會的角色是把產品品牌化、加工化、高值化，目前在有機產品方面，桃園做得非常多，希望桃園農業朝向品牌農業與有機農業方向發展。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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