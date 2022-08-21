搶攻國旅商機！國際觀光博覽會花蓮館　文旦柚買一箱送一箱

▲花蓮形象館集結住宿、溫泉、賞鯨、台灣好行、伴手禮等業者推出優惠方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年邁入第16年的全台指標性旅展「台北國際觀光博覽會」8月19日至22日於台北世貿一館熱鬧舉辦，花蓮縣政府整合縣內旅宿行等觀光相關協會設置花蓮形象館，集結住宿、溫泉、賞鯨、台灣好行、伴手禮等業者推出優惠方案，並歡迎全國旅客來花蓮形象館搶好康。

花蓮形象館以七星潭的戶外生活風格方式呈現，展現礫石沙灘、SUP立槳、海邊野餐的氛圍，猶如置身在太平洋海岸享受自然風光；搭配專屬的「花蓮香」精品香水體驗區，以及原住民族樂舞的演出，讓參觀民眾感受花蓮的熱情，總統蔡英文也特別蒞館參觀。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，5月疫情趨緩，中央政府積極推動國旅並在7月中宣布啟動悠遊國旅方案，即著手規劃及加碼大型觀光活動吸引全國遊客來花蓮遊玩，迄今縣府申請悠遊國旅個別旅客補助額度已逾二億元，暑假期間花蓮熱鬧滾滾。本次旅展縣府偕同縣內溫泉、賞鯨、台灣好行、伴手禮業者北上參展，現場提供民眾最優惠的旅遊產品及最完整的觀光資訊。

▲只要在花蓮形象館消費滿500元，享有花蓮柚買一箱（5斤裝）送一箱優惠。

花蓮是觀光大縣更是有機農業首都，尤其花蓮文旦柚更是中秋最佳伴手禮，民眾只要在花蓮形象館消費滿500元，享有花蓮柚買一箱（5斤裝）送一箱優惠（一箱450元含運費，即買5斤就有10斤文旦柚）；此外現場消費滿1000元亦可兌換摸彩券乙張，旅展期間每日將抽出一名幸運得主，可獲得知名旅館花蓮住宿券，「洄家」花蓮免費住一晚；歡迎全國民眾來花蓮形象館現場選購中秋節假期旅宿行程，還可以買到優質又優惠的花蓮文旦柚作為伴手禮，好康好料一次滿足！

此外在花蓮形象館舞台活動期間（8/19~8/22）現場更不定期舉辦加碼贈送「花蓮好Q購物金500元」快閃活動，購物金可至花蓮好Q 的800間特約店家使用折抵，一點等於一元，歡迎民眾於旅展期間前往花蓮形象館舞台(D512)，眾多優惠及購物金等你拿！活動詳情請見花蓮好Q活動官網https://howq.hl.gov.tw/。

花蓮縣也持續推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，只要到花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車及電動機車，花蓮的暑假超精彩，歡迎民眾把握機會到花蓮抽大獎！活動詳情請見特斯拉等你抽活動官網https://trip.hl.gov.tw/。