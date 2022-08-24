募集1000種台東藍分享上傳　有機會抽中飯店住宿券

▲募集1000種台東藍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「有一種顏色，叫做台東藍」，從透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋，不論原民、藝文或旅遊，每個人心中都有一種台東藍！台東縣正在募集1000種台東藍，即日起至9月30日，邀請在地鄉親、外縣市朋友透過照片發揮獨特的色彩視角，分享屬於自己的台東藍，活動網址(https://www.taitungblue.tw)，歡迎大家一起來綻放、秀出自己的「台東藍」。

台東不再複製西部縣市的發展模式，不求爆量、不求速效，走出屬於自己的路，由外而內、逐步成為世界一流的城市。珍惜台東、愛上台東的人越來越多，「台東藍」就像每個人對於台東的第一印象，透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋，是台東獨有的城市顏色、更是人與人之間的色彩記憶，代表著台東得天獨厚的地理環境，更是文化縮影與生活寄託。

活動邀約大家從9種「台東藍」主題濾鏡中選擇青空藍、藝文藍、安心藍、杉原藍、希望藍、南島原色、漫步藍、星夜藍、幸福藍標題，上傳屬於自己的台東藍照片、寫下照片主題，展示於活動網站照片牆中，並且下載圖片公開分享至個人社群平台（FB或IG），輸入指定「Hashtag #我的台東藍」，並於9月30日23點59分前上傳完成，就有機會抽中台東桂田喜來登飯店、台東趣陶漫遊等住宿券等多項好禮，上傳越多，得獎機會越高！