　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

▲卑南國小締造5項佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲卑南國小締造5項佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南國小現代5項運動隊於22日由校長曾英哲親自領軍，教練范希麟帶隊，前往高雄楠梓參加111年全國現代5項跑步射擊錦標賽。獲得國小女生團體組亞軍，國小男生團體組獲得殿軍。

卑南國小現代5項運動隊成軍1年，每日皆由校長親自監督，范希麟教練親自訓練，小選手們甚至自願犧牲假日的玩樂，努力不懈，在短短1年內取得了全國性賽事中的優異成績。國小女生團體組獲得亞軍:吳佳紜、黃山寧、徐于卉、林俞彤，國小男生團體組獲得殿軍:卞禹翔、張駿立、紀睦晨、王羽翔。另外，小女組個人賽中也獲得了第6名吳佳紜、第7名林俞彤、第8名黃山寧，等優異的成績。

曾校長表示，現代5項運動是由跑步，射擊，西洋劍，游泳，馬術等項目組成，是亞奧運的傳統項目，這是需結合敏捷，協調，耐力，速度，穩定等的一項運動。國內賽會也將賽制分成了2種獨立賽事，有5項運動賽事以及跑步射擊賽事2種，都是為了能更廣邀有興趣的孩子加入參與，這項運動更是對於成長發育中的孩子們擁有最完善運動精華的運動項目。期盼未來能夠繼續帶領著教練團及孩子們繼續努力，為台東現代5項運動三級制奉獻自己的一份心力。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
李亞萍腿軟崩潰大哭！　撕心仰天痛喊：綺綺媽媽好想妳
外役監脫逃殺2警　矯正署長：10年來45件返家未歸
快訊／foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」
把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」　連喊3次痛：你都不回應
快訊／連千毅黑絲襪婚變「認了和娜美談妥2條件」！
快訊／台中監獄外役監起火！　挖土機離奇自燃
林信吾搭客運逃亡影像曝光！　同車11乘客渾然不知
快訊／蔡英文下令：加速警械使用條例修法、檢討外役監標準

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

台灣國際五金博覽會10月台中首登場　企業看好國際疫後商機

肝苦一族！警務繁重壓力大　台東免費為警護肝護胃

里漏部落青年「轉大人」！傳承400年文化　有船祭儀式再現　

馬路如虎口！花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

黃偉哲感謝警方迅速逮捕犯嫌　告慰兩位殉職員警在天之靈

花慈聯手廠商示範機器手臂導航切片手術　台灣醫療實力受關注

屏東警、監查獲2起白牌車攬客　開罰10萬吊照4個月

屏東市長參選人周佳琪走訪百工百業　挺過疫情盼助翻轉振興

張善政競辦批鄭運鵬是「隱形立委」　上會期立院法案0提案

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

台灣國際五金博覽會10月台中首登場　企業看好國際疫後商機

肝苦一族！警務繁重壓力大　台東免費為警護肝護胃

里漏部落青年「轉大人」！傳承400年文化　有船祭儀式再現　

馬路如虎口！花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

黃偉哲感謝警方迅速逮捕犯嫌　告慰兩位殉職員警在天之靈

花慈聯手廠商示範機器手臂導航切片手術　台灣醫療實力受關注

屏東警、監查獲2起白牌車攬客　開罰10萬吊照4個月

屏東市長參選人周佳琪走訪百工百業　挺過疫情盼助翻轉振興

張善政競辦批鄭運鵬是「隱形立委」　上會期立院法案0提案

開法拉利撞死男大生　富商無罪理由曝！家屬上訴到底為孩子討公道

LIVE／疫情漸回升　指揮中心最新說明

李亞萍腿軟崩潰大哭！　撕心仰天痛喊：綺綺媽媽好想妳

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照　專家驚嘆：從未見過

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

港媒爆林志穎「手術情況惡化」！傳顏面手術後插鼻胃管　工作室發聲

快訊／崩潰！foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」

台南殺警奪槍非首例！　17年前恨世兄弟檔妄搶銀行捅死孝子警

孝子警被刺15刀亡！冷血兇嫌判死「13年沒伏法」　網怒：何時執行

三母女輕生腐屍味撲鼻！遺書淚訴被「癌症、債務」壓垮：活著好累

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

地方熱門新聞

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

張善政競辦批鄭運鵬　上會期立院法案0提案

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

基隆從破產邊緣到「0舉債」　林右昌8年債務餘額降4成

2男下車扁1男　19歲女躲車內發抖

黃偉哲感謝警方迅速逮捕犯嫌

機器手臂導航手術示範　台灣醫療實力國際關注

航空城結合大學城　清大、政大青埔設學院

張善政行腳復興區　批觀光旅次六都墊底

遇見藝術與大地的旅行　南迴藝術季今開幕

屏東警監揪2起白牌車攬客　開罰10萬吊照4個月

蘇澳漁會中秋超值海鮮禮盒　讓你一次購足

花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

澎湖火爆男街頭狂揍騎士　10警合力噴辣椒水制伏

更多熱門

相關新聞

關山垃圾場8天6度大火　打火弟兄累翻

關山垃圾場8天6度大火　打火弟兄累翻

清晨3點多台東縣關山垃圾場再度傳出火警，消防局關山大隊立即出動關山、池上、鹿野等消防隊水庫車前往，成堆的垃圾衍生出的沼氣助長火勢，數公里外都能看見火煙直衝天際及刺鼻的氣味。

台東+168　收到電子隔離通知書3天內下載留存

台東+168　收到電子隔離通知書3天內下載留存

畢業即就業　台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員

畢業即就業　台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員

公私協力　串連發展浸水營國家步道東段周邊生態旅遊夥伴關係

公私協力　串連發展浸水營國家步道東段周邊生態旅遊夥伴關係

結婚3年僅愛愛1次　人夫心碎訴離

結婚3年僅愛愛1次　人夫心碎訴離

關鍵字：

卑南國小 現代5項運動 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面