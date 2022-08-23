台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

▲卑南國小締造5項佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南國小現代5項運動隊於22日由校長曾英哲親自領軍，教練范希麟帶隊，前往高雄楠梓參加111年全國現代5項跑步射擊錦標賽。獲得國小女生團體組亞軍，國小男生團體組獲得殿軍。

卑南國小現代5項運動隊成軍1年，每日皆由校長親自監督，范希麟教練親自訓練，小選手們甚至自願犧牲假日的玩樂，努力不懈，在短短1年內取得了全國性賽事中的優異成績。國小女生團體組獲得亞軍:吳佳紜、黃山寧、徐于卉、林俞彤，國小男生團體組獲得殿軍:卞禹翔、張駿立、紀睦晨、王羽翔。另外，小女組個人賽中也獲得了第6名吳佳紜、第7名林俞彤、第8名黃山寧，等優異的成績。

曾校長表示，現代5項運動是由跑步，射擊，西洋劍，游泳，馬術等項目組成，是亞奧運的傳統項目，這是需結合敏捷，協調，耐力，速度，穩定等的一項運動。國內賽會也將賽制分成了2種獨立賽事，有5項運動賽事以及跑步射擊賽事2種，都是為了能更廣邀有興趣的孩子加入參與，這項運動更是對於成長發育中的孩子們擁有最完善運動精華的運動項目。期盼未來能夠繼續帶領著教練團及孩子們繼續努力，為台東現代5項運動三級制奉獻自己的一份心力。