除了金城武樹池上這裡也吸睛　休閒農業區體驗部落鹽麴製作

▲部落鹽麴製作將包裝推永續農業遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉米鄉休閒農業區推薦的「部落鹽麴製作體驗」參加台東縣農會活動開發創意競賽成績出爐獲第1，遊客日後來到池上不再只有逛金城武樹或伯朗大道還能體驗農村的好好玩。



台東縣農會和台東縣政府農業處近年來積極規劃輔導農業嘗試新出路，邀請縣內休閒農業區、農會推薦相關農場或業者參加『創新綠色永續農業體驗活動』開發競賽以作為日後包裝成農業套裝行程來帶動農村經濟。台東縣農會舉辦跨域輔導計劃，今年活動開發競賽評比成績出爐，其中「池上米鄉休閒農業區」報名2家分別獲得體驗活動的第1名和第3名。



▲部落鹽麴製作將包裝推永續農業遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年共有11組休閒農業區或是社區報名參賽，競賽體驗的活動項目也相當多元；區域涵蓋有縱谷、大武、東河、成功等，台東縣農會邀請包括學界、媒體、旅行社和民眾組成體驗評選團，報名的農場店家帶領大家實際體驗一次評選出第1名池上鄉芭洋amis美饌「部落鹽麴製作」、第2名太麻里鄉青山農場「金針園採筍趣」、東河鄉祥銓農創「舒壓按摩膏體驗」、第3名鹿野鄉麗園有機生態農場「紅烏龍刺蔥鹽」、池上鄉里山生態教室「芳香療癒艾里山」、卑南鄉曲禾酒莊「梅揪梅酒DIY」。



台東縣農會督導楊素幸指出，台東縣農會自105年每年舉辦農業體驗競賽，已輔導超過70個新興農遊地點。所謂農遊就是深度體驗在地農業栽種或手作、品嚐在地特產等，吃在地、食當季。藉由創意開發競賽選出台東在地好玩的農業體驗可以納入「幸福台東農遊趣」的遊程中，遊客參與農業體驗的過程不只認識種植生產的農民也瞭解農作物的生長過程、食用方式也順勢推廣「食農教育」。