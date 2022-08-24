　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

除了金城武樹池上這裡也吸睛　休閒農業區體驗部落鹽麴製作

▲部落鹽麴製作將包裝推永續農業遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲部落鹽麴製作將包裝推永續農業遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉米鄉休閒農業區推薦的「部落鹽麴製作體驗」參加台東縣農會活動開發創意競賽成績出爐獲第1，遊客日後來到池上不再只有逛金城武樹或伯朗大道還能體驗農村的好好玩。

台東縣農會和台東縣政府農業處近年來積極規劃輔導農業嘗試新出路，邀請縣內休閒農業區、農會推薦相關農場或業者參加『創新綠色永續農業體驗活動』開發競賽以作為日後包裝成農業套裝行程來帶動農村經濟。台東縣農會舉辦跨域輔導計劃，今年活動開發競賽評比成績出爐，其中「池上米鄉休閒農業區」報名2家分別獲得體驗活動的第1名和第3名。

▲部落鹽麴製作將包裝推永續農業遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲部落鹽麴製作將包裝推永續農業遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年共有11組休閒農業區或是社區報名參賽，競賽體驗的活動項目也相當多元；區域涵蓋有縱谷、大武、東河、成功等，台東縣農會邀請包括學界、媒體、旅行社和民眾組成體驗評選團，報名的農場店家帶領大家實際體驗一次評選出第1名池上鄉芭洋amis美饌「部落鹽麴製作」、第2名太麻里鄉青山農場「金針園採筍趣」、東河鄉祥銓農創「舒壓按摩膏體驗」、第3名鹿野鄉麗園有機生態農場「紅烏龍刺蔥鹽」、池上鄉里山生態教室「芳香療癒艾里山」、卑南鄉曲禾酒莊「梅揪梅酒DIY」。

台東縣農會督導楊素幸指出，台東縣農會自105年每年舉辦農業體驗競賽，已輔導超過70個新興農遊地點。所謂農遊就是深度體驗在地農業栽種或手作、品嚐在地特產等，吃在地、食當季。藉由創意開發競賽選出台東在地好玩的農業體驗可以納入「幸福台東農遊趣」的遊程中，遊客參與農業體驗的過程不只認識種植生產的農民也瞭解農作物的生長過程、食用方式也順勢推廣「食農教育」。

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
曹瑞傑遭捅38刀血流乾亡　哥痛揭4疑點轟：外役監玩文字遊戲
快訊／桃園警察局「年輕女子」墜樓！　多處挫傷、骨折
余苑綺2歲兒懵懂問：媽媽是不是死掉了？　你們為什麼都在哭
Kevin老師有急事找你！台中男誤信簡訊　遭吸乾1400萬
廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼：乾脆關一關
最貴1杯500元！　超商推「3款頂級咖啡」
一家生5兄妹　4人長出「河馬臉」無法治癒
38死囚全無法槍決「都用同一大絕招」！　成保命關鍵
《小姐不熙娣》派翠克「路邊調情」　摟腰白衣妹醉躺機車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

除了金城武樹池上這裡也吸睛　休閒農業區體驗部落鹽麴製作

和年輕人博感情　桃園副議長李曉鐘首創虛擬V-Tuber直播互動

好友相揪做公益！　桃園市議員謝美英贊助「真善美」物資逾20年

台塑生醫暨王長庚公益信託　贊助千萬支持打造玩具共享園區

全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資　守護弱勢家庭

南消和緯高級救護隊楊順翔　榮獲十大傑出救護技術員

南消申請中型搜救隊國家認證　第一階段實地查核通過

「工藝校園扎根‧驅動方程式」5校紮根　工藝中心推工藝運動

西大路地下道改善工程　完成53.30％進度超前

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

除了金城武樹池上這裡也吸睛　休閒農業區體驗部落鹽麴製作

和年輕人博感情　桃園副議長李曉鐘首創虛擬V-Tuber直播互動

好友相揪做公益！　桃園市議員謝美英贊助「真善美」物資逾20年

台塑生醫暨王長庚公益信託　贊助千萬支持打造玩具共享園區

全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資　守護弱勢家庭

南消和緯高級救護隊楊順翔　榮獲十大傑出救護技術員

南消申請中型搜救隊國家認證　第一階段實地查核通過

「工藝校園扎根‧驅動方程式」5校紮根　工藝中心推工藝運動

西大路地下道改善工程　完成53.30％進度超前

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

朱立倫會晤日本眾議員學者訪團　重申「親美、友日、和陸」路線

遭質疑護航高端　陳時中：公布疫苗價格對社會有什麼幫助？

車開到一半停路中駕駛意識不清　警消破窗！毒駕男這下慘了

從殯儀館買屍體兜售！獵奇男收藏器官、遺骨遭逮　心肺肝藏地下室

陳時中稱可隨時調整疫苗合約秘等　蔣萬安：請你今從高端開始公開

古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

快訊／桃園市警察局「年輕女子」墜樓！　多處挫傷、骨折送醫

「3+11」導致疫情大爆發？陳時中：沒充分證據

快訊／三重民宅2F竄黑煙！1男受困後側廚房　無心跳搶救中

曹瑞傑遭捅38刀血流乾亡　哥痛揭4疑點怒轟：外役監玩文字遊戲

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

地方熱門新聞

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

李曉鐘首創全國第一虛擬V-Tuber　直播互動

市議員謝美英贊助「真善美」物資　逾20年

台塑生醫贊助千萬　支持打造玩具共享園區

全聯捐贈桃園安家實物銀行　166萬元物資

楊順翔榮獲十大傑出救護技術員

南消申請中型搜救隊國家認證第一階段通過

傷痕還在　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

台南安南區測速照相點公布

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

張善政競辦批鄭運鵬　上會期立院法案0提案

2男下車扁1男　19歲女躲車內發抖

曾是台中地標！金沙大樓命運多舛

雜草火警頻傳　花消防局籲合法焚燒

更多熱門

相關新聞

台東+319！縣府籲幼兒儘快接種疫苗

台東+319！縣府籲幼兒儘快接種疫苗

台東縣23日新增319位確診者，278名民眾戶籍或居住地分在台東、41名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案46,379人、居隔者352人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/22下午16點為止，住院收治人數為18、加強版集中檢疫所為23人、居家照護現管人數有1314人。

稅愛電影同樂會開演　台東縣稅務局與弱勢朋友們同歡

稅愛電影同樂會開演　台東縣稅務局與弱勢朋友們同歡

卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

關山垃圾場8天6度大火　打火弟兄累翻

關山垃圾場8天6度大火　打火弟兄累翻

台東+168　收到電子隔離通知書3天內下載留存

台東+168　收到電子隔離通知書3天內下載留存

關鍵字：

鹽麴 池上 台東

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

艾成「拍戲曾冒詭異舉動」劇組毛骨悚然！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面