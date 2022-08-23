關山垃圾場8天6度大火　搭熱氣球直擊《火神的眼淚》實境秀

▲關山垃圾場8天6度火燒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



清晨3點多台東縣關山垃圾場再度傳出火警，消防局關山大隊立即出動關山、池上、鹿野等消防隊水庫車前往，成堆的垃圾衍生出的沼氣助長火勢，數公里外都能看見火煙直衝天際及刺鼻的氣味。



16日晚間關山垃圾場開始燃燒，截至今天已經陸續發生6次；從掩埋場挖出等待分類送往焚化爐處理的垃圾不時冒出沼氣，在炎熱天氣的影響容易起火燃燒。縣議員陳宏宗聞訊也趕到現場瞭解，陳宏宗指出，環保局在垃圾場的處理應該要負起監督的責任，因為起火不只消防員必須投入救災，燃燒甚至造成戴奧辛排放影響民眾健康。



▲關山垃圾場8天6度火燒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局關山大隊副大隊長簡肇甫忙碌指揮調度水源補給和噴水位置，兩部怪手則進行延燒垃圾的移除；警、義消得忍受高溫的火焰和不停飛舞的蒼蠅攻擊，刺鼻的氣味即使戴著口罩仍然抵擋不了。關山義消分隊長周福安也和義消兄弟犧牲睡眠協助撲火工作。



清晨2顆熱氣球從親水公園原住民廣場升空飛過垃圾場，搭乘的遊客從高空鳥瞰「火神的眼淚」打火弟兄打火的實境秀；連日且耗時的垃圾場火警讓消防員苦不堪言，長時間的出勤若是遇上火警或是救護的狀況發生，不只拉長出勤的時間對消防員的體力負荷更是一大考驗。