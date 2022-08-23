台東+319！累積確診4萬6379　縣府籲幼兒儘快完整接種疫苗

▲台東縣今新增319確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣23日新增319位確診者，278名民眾戶籍或居住地分在台東、41名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案46,379人、居隔者352人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/22下午16點為止，住院收治人數為18、加強版集中檢疫所為23人、居家照護現管人數有1314人。

台東縣衛生局表示，今日新增1矯正機關、1兒少安置機構群聚事件，總計縣內共有1養護、2監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日共新增11例確診個案。養護機構部分，新增1員工確診；兒少安置機構新增5員工確診，監所新增5人(4收容人、1員工)。

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衛生局強調，9月初是各級學校開學的日子，然Omicron BA.5疫情蠢蠢欲動，為防範校園疫情避免學生因染疫導致中重症情形或染疫造成家中幼兒被傳染風險，請家長儘早帶家中兒(幼)童完成疫苗接種以提升保護力。

台東縣衛生局統計，截至昨(22)日統計5-11歲第一劑接種率為75%；第二劑接種率僅45%，出生滿6個月至4歲接種率僅12%。保護家中兒(幼童)盡快完成完整疫苗接種，才是預防染疫而造成中重症最有效方式，為體恤家長請假不便，各地鄉鎮市衛生所8/15起至9/4止每週加開一夜間診次針對出生滿6個月至未滿12歲接種疫苗，有關新冠疫苗接種場次可至衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治查詢: https://reurl.cc/9pRr18