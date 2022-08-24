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社會 社會焦點 保障人權

林信吾殺警！廢死聯盟被點名踹共　深夜發聲了

記者陳俊宏／綜合報導

46歲明德外役監逃犯林信吾殺警案震驚全台，讓許多群情激憤網友喊判死刑，也有不少人將矛頭指向廢死聯盟。對此，廢死聯盟23日深夜表示，「向來都不會針對調查中、進行中的案件做任何評論，因為不希望在事實真相尚未釐清前，輕易評斷我們都不確知的事情。」

林信吾55刀兇殘刺殺員警凃明誠、曹瑞傑，行兇過程面露詭異微笑，全被警車行車記錄器拍下，讓人看了不寒而慄。案發後，許多網友在廢死聯盟臉書留言，要他們踹共，「小編該換了，新聞稿要寫多久」、「坐等廢死聯盟發言」、「如果警察是你們親人，請問作何感想？」

▼林信吾微笑殺警，狼狽落網。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

▲▼殺警嫌犯林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

▼許多網友在廢死聯盟臉書留言。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

對此，廢死聯盟23日深夜回應，「廢死聯盟向來都不會針對調查中、進行中的案件做任何評論，因為不希望在事實真相尚未釐清前，輕易評斷我們都不確知的事情。」

最高法院近5年死刑定讞判決僅3件，2021年死刑定讞判決「掛零」，死刑改判無期徒刑案件有3件。林信吾殺警引發群情激憤，立法院長游錫堃痛心指出，「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑。」行政院長蘇貞昌則表示，一定會從嚴究辦，而對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

林信吾在台南殺警，搭客運逃到新竹市落網，移送台南地檢署複訊時態度冷漠，且絲毫沒有悔意。歷經8個多小時的訊問，檢方認為，林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，諭知聲請羈押，但未聲請禁見。

▼林信吾遭檢方聲押。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台南殺警兇嫌,林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

▲殺警現場圖。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼2警不幸殉職。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼2警殉職相關圖。（圖／記者曾筠淇製）

▼林信吾逃亡路線。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼嫌犯林信吾逃亡路線。（圖／記者曾筠淇製）

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