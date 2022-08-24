林信吾55刀砍殺2警！搭白牌車警告司機「不准用手機」　遭逮無悔意

▲林信吾連殺2警，23日凌晨於新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

記者閔文昱／綜合報導

台南市安南區22日驚傳殺2警奪槍案，兇嫌林信吾23日凌晨在新竹落網，他在逃亡過程中不斷變換交通工具，企圖製造斷點，而他先從新營搭白牌計程車南下高雄，途中還警告司機不准用手機，司機直到抵達目的地後，接到友人電話通知才知道自己載到持槍嫌犯。林嫌逃亡過程連換9種交通工具，但還是在警方跨縣市合作下，於新竹遭到逮捕。

據了解，林信吾在殺警後，先騎機車到附近的土城高中，換裝丟棄機車後，搭計程車到赤崁樓附近，隨後又搭公車到台南市立醫院，漫無目的的閒晃，隨後又搭計程車到保安車站，轉搭火車到新營，在新營火車站附近偷了機車後，搶劫超商，搶完超商再搭白牌計程車往南，一路到高雄，最後在高雄搭和欣客運北上，在新竹站被警方專案人員逮捕。

▲殺警嫌林信吾逃亡路線。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

其中，林信吾搶完超商後為了製造斷點，搭白牌車到高雄，甚至在九如交流道還特別叫司機迴轉混淆警方，1小時的路程中也求司機不准使用手機。司機同事受訪時透露，司機當時有發現林嫌身上有傷，且對方在提出「不准用手機」的特殊要求後，他心裡就有個底了，而在林嫌下車不到1分鐘，車上無線電就傳來警方在通緝一名黑衣男的消息，「若林嫌晚1分鐘下車，後果恐怕不堪設想」。

▲林信吾逃亡17個小時畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台南地檢署指出，歷經7小時之解剖程序，初步發現凃姓員警身上有17處刀傷 ，其中較嚴重之傷勢為左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，以及胸壁在第2肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹姓員警部分，身上有38處刀傷，較嚴重之傷勢在胸部深度刀傷，初步相驗2警被刺殺共55刀，確切死因尚待法醫研究所，將23日解剖所得之資料進行最終鑑定才能確認。

林信吾在55刀狠毒刺殺2警後，逃亡17小時並於23日凌晨4時36分在新竹落網，上午9時許遭押解返回台南，警方訊後將林信吾依殺人、竊盜、強盜等罪將林信吾移送台南地檢署偵辦。林信吾移送地檢署複訊時態度冷漠，且絲毫沒有悔意，歷經8個多小時的訊問，檢方認為林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，諭知聲請羈押，但未聲請禁見。

▼林信吾遭檢方聲請羈押。（圖／記者黃彥傑攝）

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