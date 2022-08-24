警「1動作」就被投訴　律師嘆：發生意外只是機率問題

記者陳俊宏／綜合報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠遭逃犯林信吾狂砍55刀殺害，也掀起各界討論警械的使用時機。對此，警察改革協會發言人、律師馬在勤表示，只要員警手握在槍托處，就會被民眾投訴，保障自身安全的SOP，竟然會變成服務項目之一，「如果這樣的話，我相信員警發生意外只是機率問題吧。」

馬在勤23日在《有話好說》節目指出，長期以來，大概1、20年來的投訴案件，就是員警只要面對未知風險，不知道對方是龍是虎，也許是普通善良老百姓，但在執行勤務，「當我們只要掏槍出來，甚至手握在槍前、握在槍托處，還會被投訴。」

▼馬在勤說，員警只要把手握在槍托，就會被民眾投訴。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



「那請問我們的員警如何去執行自我保障的警戒動作」，馬在勤說，如果這樣自我保障SOP，會被定義成服務項目之一，「那我們拿什麼去保障員警」？

馬在勤表示，曾有民意代表質詢警察，「啊你們在臨檢盤查，把我當作槍擊要犯哦，為什麼把槍拔出來」；結果長官還回說，「是是，服務態度不佳，要檢討。」

馬在勤想問，請問要檢討什麼？員警拔槍保障自身安全，這樣SOP竟然會變成服務項目之一，如果這樣的話，「我相信員警發生意外只是機率問題吧」。他強調，如果長官和民眾都認為這樣的SOP不必要，那這次的案件真的不意外。

▲▼台南殺警案掀起各界討論警械的使用時機。（圖／資料照）

此次憾事也掀起各界討論警械的使用時機，行政院23日召開記者會，內政部次長陳宗彥說，《警械使用條例》草案已送交立院，期待立院能加速審查。根據草案，擬以國家賠償做原則推動，讓員警在使用槍械、警械的時候，可以較無後顧之憂處理。

林信吾55刀兇殘刺殺員警凃明誠、曹瑞傑，行兇過程面露詭異微笑，全被警車行車記錄器拍下，讓人看了不寒而慄。他犯案後搭客運逃到新竹市落網，移送台南地檢署複訊時態度冷漠，且絲毫沒有悔意。歷經8個多小時的訊問，檢方認為，林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，諭知聲請羈押，但未聲請禁見。

▼林信吾微笑殺警，狼狽落網。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

▼林信吾遭檢方聲押。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）



▲▼2警不幸殉職。（圖／記者曾筠淇製）



▼林信吾逃亡路線。（圖／記者曾筠淇製）

